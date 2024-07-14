川普浴血握拳照曝光……中國商家秒推紀念T在電商平台販售

中國不少商家推出「川普槍擊遇襲」紀念T恤。（圖翻攝自淘寶）

2024/07/14 21:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）於美東時間13日傍晚在一場造勢場合遭暗殺未遂，引發國際高度關注。事後有不少中國商家緊跟時事，將川普被隨扈護送離場前高舉拳頭向支持者致意的照片印在T恤上出售，引發外界熱議。

台灣時間14日清晨6點11分左右，川普在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動遭槍擊，右耳受傷流血，支持者1死2重傷。槍手為賓州20歲男子庫克斯（Thomas Crooks），當場遭特工擊斃。

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事發後，受傷的川普隨即在隨扈護送下下台，《美聯社》曾獲普立茲攝影獎的記者武奇（Evan Vucci）拍到臉上染血的川普在離開前，高舉右手手臂並握緊拳頭，向支持者致意，搭配上後方飆揚的美國國旗，照片曝光後馬上造成瘋傳及熱議，外界視該照片為這起槍擊事件的標誌性畫面。

根據《南華早報》報導，武奇拍到的這張照片是美東時間13日傍晚6點31分（台灣時間14日清晨6點31分）被《美聯社》發布，短短2小時後，就有中國製造商取用並生產印有該照片的T恤，不少中國賣家也馬上批貨到淘寶等電商平台上販售，價格落在新台幣200至300元。

一名淘寶賣家向《南華早報》表示，在看到槍擊案消息後，他就將這些商品訊息放到淘寶上，儘管根本來沒有成品出來，但他並不擔憂，因為他所合作的工廠1分鐘可以完成1件上衣。該賣家還透露，商品上架約莫3個小時後，就接到來自中國和美國2000多份的訂單。

不只中國，美國網紅Hodge Twins在X平台上也發布川普握拳喊戰鬥照片的T恤，每件販售35美元（約新台幣1136元），並稱T恤賣出後的100%的利潤都捐給川普的競選團隊。

川普在被隨扈護送離開前，高舉右手手臂並握緊拳頭向支持者致意的畫面被拍下，搭配後方的美國國旗，成為這起槍擊事件的標誌性畫面。（美聯社）

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