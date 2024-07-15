國3南下彰化段5輛大小車撞成一團 2人無呼吸心跳6輕重傷

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

2024/07/15 18:15

首次上稿 17:50

更新時間 18:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道3號南下彰化路段今天下午5許時發生重大車禍，共有5部車輛撞成一團，包括3部大貨車、1部自小客車，1廂型型車，共有8名傷者均已救出，目前有2人沒有呼吸心跳，其餘6人輕重傷，全數送往醫院急救。

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彰化縣消防局指出，今天這起重大車禍與昨天造成1死1傷的車禍，2起都發生在下午5點多，且地點只相差800公尺，昨天是196公里，今天是195.2公里。

由於意外發生時間是下班車流量尖峰時段，都造成後方車流嚴重回堵，警方建議民眾可以行駛替代道路。

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

國道三號彰化南下路段又發生重大車禍，2人沒有呼吸心跳，3人輕重傷。（取自彰化踢爆網lLINE群）

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

國道三號彰化路段發生五車撞成一團的重大車禍，受傷8人已全數救出。（民眾提供）

國道三號彰化南下路段又發生重大車禍，2人沒有呼吸心跳，3人輕重傷。（取自彰化踢爆網lLINE群）

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