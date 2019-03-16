紐國恐攻49死！川普不認白人主義激化 稱僅一小撮人有問題

2019-03-16 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名白人至上主義者昨天（15日）在紐西蘭清真寺犯下槍擊案，造成49人死亡；美國總統川普對此表示同情，但不同於其他國家領導人，他否認全球白人民族主義的威脅正日漸擴大。

綜合媒體報導，川普競選總統時就反對穆斯林移民美國，自稱是「民族主義者（nationalist）」。川普擁有不少右翼支持者，上任後也不公開批評白人至上主義，例如2017年維吉尼亞州夏洛茲維爾市（Charlottesville）白人民族主義團體遊行抗議，與反對者發生衝突造成死傷，川普卻說雙方「都有責任」。

針對紐西蘭槍擊案，川普並不覺得全球白人民族主義威脅日趨擴大，「我認為只是有一小撮人有非常嚴重的問題。」還說，「單就紐西蘭事件來看，或許是個案例，但我對此事所知有限……而我也確信這是件恐怖的事。」

根據聯邦調查局和其他組織的數據顯示，白人種族主義正日趨上升，範圍不只美國，更延伸到海外，也連帶影響出於種族動機的犯罪率；這與川普的言論恰好相反。

犯案槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）曾把犯案計畫和自白書上傳網路，裡面讚揚川普是「白人意識復興的象徵與共同目標」，白宮則極力撇清川普與這個觀念的關聯，稱這種隱喻令人髮指。川普則簡單回應，「我沒有看（自白書）」，重申「（槍擊案）是可怕、可恥的事。」

對於川普認為白人至上主義並非日益嚴重的問題，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）並不同意。當川普致電表示美國願意幫忙，阿爾登告訴川普，「最好的幫忙就是向全世界的穆斯林社群表示同情和愛。」

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