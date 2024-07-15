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「貘莉」生了男寶寶！北市動物園馬來貘添新血

台北市立動物園園內出生的第一代馬來貘「貘莉」，今（15）日上午5點15分順利產下貘寶寶。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園園內出生的第一代馬來貘「貘莉」，今（15）日上午5點15分順利產下貘寶寶。（台北市立動物園提供）

2024/07/15 18:16

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立動物園指出，園內出生的第一代馬來貘「貘莉」今（15）日清晨5點15分順利產下貘寶寶，貘寶寶很健康，嘗試了一會兒就可以自行站立跟走動；「貘莉」也經驗老到，順利餵奶，讓貘寶寶在8點10分左右就喝到了初乳。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，馬來貘的爸爸「貘克」是2018年從捷克布拉格動物園來台，去年5至6月時與馬來貘「貘莉」配對成功，7月不幸離世，雖未能看到貘寶寶誕生，但也是留下了傳承的血脈。

保育員趁「貘莉」吃早餐時，幫貘寶寶進行秤重與基本型質測量。園方指出，貘寶寶是雄性，體重7.05公斤，比姐姐「貘花豆」出生時足足重了1.3公斤，體長64公分，頭長22公分，也比姐姐稍大一些。個性似乎頗為淡定，被保育員抱出來、秤重及測量時都不吵不鬧，直到獸醫幫忙護理臍帶時，才小唉一聲表示抗議。獸醫檢查貘寶寶外觀都很正常，臍帶也收得很好。

園方指出，「貘莉」預產期原本在6月底，但每週定期的超音波檢查一直顯示貘寶寶的頭還沒轉向媽媽身體後方，所以保育員只能每天記錄「貘莉」的外陰部及乳房變化。到7月初，發現「貘莉」乳房可以擠出乳汁，7月10日超音波檢查時，貘寶寶的頭還是朝向前方，可是羊水略為減少，獸醫推測週一就會生，果不其然在今天早上順利出生。

貘寶寶8點多喝到初乳，相當健康。（台北市立動物園提供）

貘寶寶8點多喝到初乳，相當健康。（台北市立動物園提供）

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