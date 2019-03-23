團結送暖！恐攻後聲援穆斯林 紐西蘭全國婦女戴頭巾

2019-03-23 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭全國婦女22日響應奧克蘭醫師阿什曼（Thaya Ashman）發起的戴頭巾運動，以表示對基督城恐攻受難穆斯林的支持，同時展現紐西蘭的團結，以及對和諧的追求。

《路透》報導，基督城的2座清真寺發生槍手血洗，造成50人死亡的慘案後，時常傳出穆斯林婦女害怕被當成攻擊目標，不敢出門。紐西蘭奧克蘭（Auckland）女醫師阿什曼（Thaya Ashman）得知這個消息後，發起戴頭巾運動，引發全國迴響。

阿什曼對受難者喊話：「我們與你們同在，我們希望你感到在自家社區的街道上一樣安全，我們喜愛、支持並且尊重你們。」眾人群聚在基督城的阿努爾（Al Noor）清真寺為受難者禱告，全國許多非穆斯林婦女和孩童們戴起了頭巾，並將照片上傳到網路。

然而美國前記者暨大學教授諾馬尼（Asra Nomani）不贊同這樣的運動，她希望不要將戴頭巾視為和諧的象徵，她在推特上說：「這樣的內涵與女權主義相違背，中東許多伊斯蘭婦女因為拒絕戴頭巾受到迫害，甚至死亡。」

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