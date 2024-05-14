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投資老師給飆股帶你飛？ 他「飛不成」還險被騙

詐騙集團以投資股票手法行騙。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團以投資股票手法行騙。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/14 13:07

〔記者王冠仁／台北報導〕61歲台北市民「阿富」（化名）透過通訊軟體，輾轉認識一名「投資專家」，他沒發現對方是詐騙集團所假冒，還以為遇上投資的黃金機會，表明「我想跟」。他依對方所說，跑到銀行要匯款2萬元，還騙行員「這是裝修費用」，幸好行員發現異狀報警，轄區員警趕來揭穿詐騙集團謊言，才幫他守住血汗錢。

北市警北投分局今天公布這起詐騙集團的行騙話術，再次呼籲民眾，若收到不明融資、投資簡訊，內容號稱「無押立即放款」或「短期大量獲利」、「穩賺不賠」等語，皆為詐騙集團常用話術，民眾應撥打110或165反詐騙專線查證。

警方調查，住在北投的男子阿富，先前透過通訊軟體認識一名理財老師，對方謊稱近來股票大盤跌破2萬點，是投資的大好時機，現在進場就可獲利翻倍。他不察，透過對方提供的網址，前往某未經認證之股市投資管道平台，還依對方所說跑去銀行要匯款2萬元，以為就能進行投資。

詐騙集團為了避免被行員發現，還交代匯款時要謊稱是「家中裝潢費用」、「購買家屬用品」，但行員追問時卻發現他無法說明貨品資訊或賣方細節，於是通報警方。

轄區員警趕到後詢問來龍去脈，並進一步查詢他準備要匯款帳號，發現已經是警示帳戶，員警同時說明詐騙集團常用的手法，最終阿富才發現自己上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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