警召妓偷拍70女、北市高中妹受害！「觸感論壇」賣私密片明開庭

會員收費制的色情論壇「創意私房」。（圖截自「創意私房」色情論壇）

2024/05/26 17:59

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觸感論壇售偷拍片！超優召妓片牟利415萬 「南橘子」嘿咻4少女慘了

〔記者陳彩玲／台北報導〕色情論壇「創意私房」帳房、多名供貨者，日前一審宣判已出爐，而創意私房的分支「觸感論壇」，仍持續審理中，台北地院明下午2點半將開庭，釐清該論壇運作模式。檢警查出，主嫌陳紹暐、王星澤曾是創意私房會員，2人見販賣偷拍片有利可圖，另起爐灶成立「觸感論壇」，供貨者包括二線二警官許秩軒、法官兒子沈名昱、供貨大戶「南橘子」郭柏宏等。

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創意私房、觸感論壇主要販售女生性交、猥褻，以及少女性交易等偷拍影片，2論壇競爭激烈，但運作模式相像，也有極深淵源。創意私房2012年成立，帳房林清安曾任國小老師、供貨者職業軍人高弋昌等人，日前一審已被判1年8月至17年不等徒刑，但幕後主嫌「老馬」至今仍未到案；觸感論壇則較晚成立，主嫌陳紹暐、王星澤曾是創意私房的會員，因不滿創意私房經營模式，於2015年自立門戶。

2021年9月間，北檢檢察官林岫璁指揮刑事局電信偵查大隊、台北市婦幼隊等單位，搜索陳、王住家等地，查扣論壇的電磁紀錄硬碟2台，以及用來收受會員儲值的幣安帳戶等物，讓該網站從此被殲滅，停止營運。

檢警查出，陳紹暐、王星澤先前因交換性交、猥褻影像認識，2人向美國購買伺服器，架設觸感論壇網站，頁面設有動感寫真、魅力麻豆等區，並以Gmail對外招募會員，其中普通會員共2萬3446人、一般會員534人；對論壇有特殊貢獻，可閱覽、購買特定帖文的特級會員24人，而論壇帖文，共3萬5667份，被害人估計達上千人。

至於提供偷拍性影像給論壇的供貨者，包括二線二警官許秩軒，他在警大求學時，曾在淋浴間裝針孔，偷拍5名女大生洗澡，畢業後變本加厲，多次召妓偷拍應召女，被害人至少70人，並將偷拍片賣到論壇獲利數10萬元；另法官之子沈名昱則被查出和偷拍老手張子彥合謀，在北市某高中偷拍女學生如廁。

北檢2022年1月，將主嫌陳紹暐、王星澤，以及許秩軒、沈名昱等多名供貨者，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴，全案北院審理中，法官定於明天下午2點30分開庭。

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