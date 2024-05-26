觸感論壇售偷拍片！超優召妓片牟利415萬 「南橘子」嘿咻4少女慘了

供貨大戶「南橘子」郭柏宏在觸感論壇販賣自拍性愛片牟利415萬。（示意圖）

2024/05/26 18:43

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〔記者陳彩玲／台北報導〕色情網站「觸感論壇」主嫌、多名供貨者被起訴後，卻有網友認為，圈內供貨大戶「南橘子」郭柏宏販賣的性愛片劇情生動，不可能是偷拍。但檢警查出，郭男任職金融業，因口才好，大多透過性交易說服小姐陪他拍片，誆稱要自行收藏，事實上卻是轉賣到創意私房和觸感論壇牟利，不法獲利93萬人民幣（約415萬台幣）；其中更有4名被害人是未成年少女。不僅如此，郭男曾為了躲避檢警查辦，偽裝成被害人探查案情，更藏匿證據等，被檢方求刑並科不低於300萬罰金。

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據了解，郭男在圈內赫赫有名，他先是在「創意私房」販賣自拍的性愛片，因劇情生動、畫面還有分鏡呈現，品質被堪稱極優，有許多會員搶著購買收藏，後來「觸感論壇」成立後，他也加入會員供片，演變成2論壇的供貨大戶。

2021年間，郭男被調查時，他矢口否認犯行，稱和他拍片的4名少女使用的交友軟體都限制18歲以上才可以使用，因此認為對方已是成年人，且相約性交易時，雙方都有談好要攝錄性愛過程，且部分女子也同意讓他私自保存，強調沒有欺騙被害人偷拍性愛片。

但檢警查出，郭男和4少女性愛前，分別已透過通訊軟體或交談方式，得知女方都還是未成年，卻假借性交易，宣稱自己因個人特殊癖好，需要拍攝性愛過程，並再以自身有家庭、小孩、還有正當工作等理由，擔保影片只會私藏不會外流，不斷用一連串話術欺瞞被害人。

實際上，郭男把拍攝的性愛片後製剪輯，並押上銷售浮水印，拿到創意私房和觸感論壇販賣，總計不法獲利93萬人民幣（約415萬台幣）。

此外，檢方查出，郭男在全案偵辦前，曾有計畫性誤導偵辦方向，算計遭查獲的應對方式，更假借被害名義向協助被害人的民間團體，探查有哪些人對他提起告訴，把民間團體玩弄股掌之間，並傳給其他被告訕笑，不僅如此，檢警開始行動後，郭男為掩飾犯行，不僅抗拒搜索、藏匿犯罪證據，還多次企圖欺瞞案情。

檢察官不滿郭男犯後態度不佳，依違反《兒少性剝削防制條例》等罪將他起訴，另請求法院審酌量處適當刑度外，並科處不低於300萬元罰金。

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