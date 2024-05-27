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竹市「晴空匯」火警濃煙竄管道間奪2勇消命 大樓原定4月安檢卻延後

新竹市晴空匯28層大樓火警肇因放在地下室電力架纜線起火，但濃煙經管道間竄升肇禍，火災調查人員也進入現場進行了解及鑑定起火原因。（記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯28層大樓火警肇因放在地下室電力架纜線起火，但濃煙經管道間竄升肇禍，火災調查人員也進入現場進行了解及鑑定起火原因。（記者洪美秀攝）

2024/05/27 12:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路有「竹科第一排」之稱的晴空匯28樓社區大樓昨晚發生火警，造成消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫入內搜救疑因氣瓶耗盡不幸殉職，也因現場濃煙還無法排出，廠商仍在緊急搶修抽風機，火災調查人員今天也到現場了解起火的原因及狀況，整棟D棟住戶共292人，預計要到傍晚才能完全疏散。

據悉，當時是D棟大樓B1放置整棟大樓電力來源、放置電纜線的電力線架（B1往1樓的電纜線）起火燃燒，由於電纜線放置該管道間，起火後濃煙隨著管道間一路向上竄出，加上一度停電，抽風機無法啟用，事後雖然緊急發電機啟動，但由於濃煙已經竄滿整個管道間，抽風機後續再作動也沒有辦法排出大量濃煙。

據現場住戶指出，雖大樓的逃生梯都是保持未上鎖、暢通狀態並保持關閉防止火煙，但由於濃煙都是透過管道間直接進入住戶家中，當時不少住戶出現頭暈、頭痛狀況迅速求救，昨天火警發生時，也有民眾透過逃生梯疏散，但許多住戶都表示「出來避難就回不了家了，因為濃煙真的很大」。

對此，新竹市消防局表示，晴空匯依規每年須辦理消防安全設備檢修申報1次，最近1次是112年度申報，日期是112年9月13日，消防局最近1次消防安全檢查情形是在去7月19日檢查，當時是符合規定。原本今年4月11日排定二種安檢，因晴空匯管委會疏漏通知設備公司及社區總幹事等人到場，故與社區協調改期到今年6月初辦理二種安檢及設備檢查。

新竹市晴空匯28層大樓火警肇因放在地下室電力架纜線起火，但濃煙經管道間竄升肇禍，火災調查人員也到現場進行了解及鑑定起火原因。（記者洪美秀翻攝）

新竹市晴空匯28層大樓火警肇因放在地下室電力架纜線起火，但濃煙經管道間竄升肇禍，火災調查人員也到現場進行了解及鑑定起火原因。（記者洪美秀翻攝）

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