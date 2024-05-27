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2警消氣瓶耗盡急喊「MAYDAY」 逃生不及倒臥樓梯間不幸殉職

新竹市消防局長李世恭說明慈雲路高樓層住宅火警，兩名消防人員疑因氧氣瓶用進逃生不及殉職。（記者洪美秀攝）

新竹市消防局長李世恭說明慈雲路高樓層住宅火警，兩名消防人員疑因氧氣瓶用進逃生不及殉職。（記者洪美秀攝）

2024/05/27 10:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一棟28層樓高住宅昨深夜火警，2名消防人員李詠真及周立鑫救災時因氧氣瓶耗盡不幸殉職。據了解，2人執行火場搜救時，背著氧氣瓶上到8樓，疑因濃煙及空間迷失及氧氣瓶耗盡而拔掉面罩，2人在2到3樓的樓梯間被發現時已失去生命跡象，經CPR後送醫搶救仍宣告不治。

新竹市消防局長李世恭今天也說明這起消防員殉職的事件經過。消防局昨晚10點55分獲報是一起地下室電纜線燃燒的住宅火警，消防人員趕抵現場後很快控制火勢，但因有濃煙加上停電，電梯無法使用，且聽到有人受困電梯，於是派5組共10人消防人員背氧氣瓶入火場搜救，結果在20分鐘後，聽到有同仁的MAYDAY呼救，最後在2-3樓的樓梯間接觸兩名消防員，當時兩人的面罩都已拔除。

李世恭說，因是電纜線燃燒產生毒性氣體，研判兩人最後是因空間迷失及濃煙的狀況，把面罩拔掉，兩人送醫後體內都含有毒氣體及戴奧辛及焦油的情況。

李世恭說，每個救災人員所背的氧氣瓶的壓力都在250壩以上，可以使用25-25分以上，但因現場沒有緊急升降梯可用，同仁是背著氧氣瓶爬到從8樓上去開始搜索，可能氣瓶比平常使用的速度更快，有聽到同仁喊了兩次MAYDAY，屬待救及危險狀況，但真的濃煙太大，導致氣瓶已完全沒有氧氣。研判同仁是因迷失方位及濃煙太大，才拔除面罩，導致失去意識。

李世恭強調，兩人所背的氧氣瓶一般可使用20-25分，爬到8樓救援是沒問題的，但因每個人的呼吸速度不同，加上空間迷失及濃煙才不幸殉職。

新竹市慈雲路晴空匯28樓層的住宅火警，因屬高樓層，目前住戶只能等待雲梯車救援。（記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路晴空匯28樓層的住宅火警，因屬高樓層，目前住戶只能等待雲梯車救援。（記者洪美秀攝）

新竹市28層樓高住宅火警，不幸造成2名消防員殉職。（記者洪美秀攝）

新竹市28層樓高住宅火警，不幸造成2名消防員殉職。（記者洪美秀攝）

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