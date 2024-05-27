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李詠真曾助急產孕婦獲表揚 竹市擬將2殉職勇消入祀忠靈祠

新竹火警殉職消防員李詠真去年曾協助急產孕婦接生獲表揚，如今徒留李詠真及周立鑫的消防衣在現場。（記者洪美秀翻攝）

新竹火警殉職消防員李詠真去年曾協助急產孕婦接生獲表揚，如今徒留李詠真及周立鑫的消防衣在現場。（記者洪美秀翻攝）

2024/05/27 12:10

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路的晴空匯28樓層集合式住宅發生火警，造成消防局金山分隊員李詠真、周立鑫不幸殉職，其中39歲的消防員李詠真去年8月曾為1名急產孕婦接生，成功救了胎兒與孕婦，母子均安，當時曾獲市長高虹安表揚。高虹安今天表示，將全力協助家屬，研議讓2名殉職勇消入忠靈祠。

新竹市消防局昨晚獲報處理大樓火警，因接獲通報8樓有民眾受困，派出金山分隊李詠真、周立鑫2人1組入室，執行人命搜索任務，未料疑似濃煙擴大、氣瓶耗盡及空間迷失，發出「Mayday」訊號表明人於梯間後即失聯，最後消防人員花了40分鐘尋獲，2人送醫搶救不治。

這兩名殉職消防員分別為警專22期39歲的消防員李詠真，年資19年，以及警專27期34歲的周立鑫，年資14年。李詠貞已婚沒有小孩，有一名同為消防員在高雄市服務的弟弟，今天傳出不幸消息後，妻子、岳母等親友都趕赴醫院，得知李詠貞不治後難過到癱軟。

李詠真在新竹市消防局服務多年，去年曾和分隊同仁一起執行孕婦急產救援，獲得高虹安表揚。

另名殉職消防員為34歲周立鑫，特考班出身，未婚，父母都已退休。

高虹安今天表示，兩名消防員老家分別在嘉義與高雄，家屬已表達希望能在新竹辦理聯合公祭，市府會盡全力協助家屬後事與撫卹事宜，將跟消防署長表達從優撫卹，市府也將研議讓兩名勇消入忠靈祠，對他們救災的英勇奉獻致意。

高虹安表示，目前正在協助疏散住戶、調查起火原因，並請社會處盤點、安排旅館安置住戶，也希望藉此教訓檢討是否有改進空間，未來讓大樓公安與搶救工作做得更好。

新竹市長高虹安表示，市府研議將2名殉職勇消列忠靈祠。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安表示，市府研議將2名殉職勇消列忠靈祠。（記者洪美秀攝）

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