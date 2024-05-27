竹市28樓住宅火警2勇消殉職 仍有165名住戶等待救援
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市28樓大樓「晴空匯」火警，造成2名消防人員殉職，失火的大樓社區共有4棟，起火點在D棟地下室，因起火導致停電，加上大樓的排煙器無法啟動，使得整棟大樓的濃煙快速往上竄升，經管委會確認D棟有292名住戶，直到今上午10點仍有約165名住戶等待救援。
由於停電加上濃煙，只能靠雲梯車逐層救援，其中住戶有的是高齡長輩，也有孕婦及小孩，其中有不少有吸入性呼吸不順，分別送往醫院檢傷。
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新竹市消防局表示，「晴空匯」共有4棟，每棟都是28樓高，共584戶，是慈雲路關埔重劃區一期的大型集合式住宅，據逃出來的住戶表示，他們入住才1年多就碰到這樣的事，覺得大樓的排煙及火警警報器失去功能，他們是聽到消防車來才知道發生火警，大樓的火警警報器完全沒響，且因濃煙不斷竄升，根本不敢開窗戶，更抱怨去年花了3千多萬元買高樓層住宅，沒想到竟會因火警導致停電而需要救援。
另有住戶等待疏散時因被濃煙所嗆，幾乎無法走路，有的長輩更因搭雲梯車整個腿軟，緊緊抱著消防人員無法鬆手，更有小朋友因吸入有毒氣體而呼吸不順，需靠氧氣面罩呼吸及救援，而住戶們都驚魂未定，難以置信這樣的火警竟讓大家全部受困，只能等待雲梯車救援。
有的住戶則向消防人員表達因為停電，很多住戶的手機快沒電無法對外求援，另有懷孕的孕婦因緊張，無法感應家中的電子鎖，且忘記家中密碼而被困在家裏等待救援，還有的小朋友也因害怕，加上被煙所嗆需送醫。
新竹市消防局也出動所有消防車及救護車，並啟動3台雲梯車及起重機進行住戶人員疏散，預計要到傍晚才能將所有人員疏散完。