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爛股吹成潛力股 吸金3億／擁豪宅、6百萬Jeep藍哥王 栽了

警方查扣俗稱「JeeP藍哥王」要價600萬的高檔吉普車等豪車。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣俗稱「JeeP藍哥王」要價600萬的高檔吉普車等豪車。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/14 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕有地下券商以電話call客方式，將不值錢的未上市股票包裝成潛力股，鼓吹上市櫃後獲利可翻倍，誘騙民眾認購，吸金逾億元，其中台南一名傳產女老闆被騙三五○○萬元，警方三月先逮主嫌安少均等十八人，循線查出幕後有兩名金主負責調度資金，本月再逮十二人，並向法院聲請扣押裁定不法所得超過三億元，其中金主王德威和盧嘉宏、安男均收押禁見。

傳產女老闆被騙三千五百萬

警方調查，該集團作風豪奢，不但大手筆購買俗稱「Jeep藍哥王」要價六百萬元的高檔吉普車及保時捷等名車，王男、盧男還在台北市松山及大安區購買豪宅，主嫌安男更是買下新北市新店別墅，警方在他家裡搜出十二個俗稱「庫柏力克熊」的高檔公仔，其中大庫柏熊一個要價三十多萬元，安男「不把錢當錢」的態度讓警方咋舌。

警方調查，四十歲安男招攬大批業務員，以call客方式，推銷未上市的AI及生技醫療股，強調前景看好，誘騙民眾投資，事實上，這些股票並無任何營運實績，也無向主管機關申請上市櫃紀錄。

有被害人欲購買時，安男便派出業務員跟被害人面交，每張一千股開價十萬元，業務員每賣一張可抽二萬三千元，警方初查該集團經手的股款逾三億元，至少有十三人受騙報警。

逮30人 主嫌及兩金主收押

刑事局偵七大隊三月到五月間，分六波拘提安男及王、盧金主等人，搜索其住處時，查扣現金一七二萬元、、賓士、保時捷、Jeep藍哥王、精品公仔熊等證物，詢後依詐欺、證券交易法、證券投資信託及顧問法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，正擴大清查共犯及金流。

警方查扣12個俗稱庫柏力克熊BE@RBRICK的高檔公仔，其中大的庫柏熊一個要價30多萬元。（記者姚岳宏攝）

警方查扣12個俗稱庫柏力克熊BE@RBRICK的高檔公仔，其中大的庫柏熊一個要價30多萬元。（記者姚岳宏攝）

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