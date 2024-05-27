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竹市2消防員殉職！25樓高住宅火警 再入火場搜救氧氣瓶耗盡

新竹市慈雲路一處25樓高集合式住宅火警，兩消防員遭濃煙嗆傷且因氧氣瓶耗盡，經送醫急救不治殉職。（新竹市消防局提供）

新竹市慈雲路一處25樓高集合式住宅火警，兩消防員遭濃煙嗆傷且因氧氣瓶耗盡，經送醫急救不治殉職。（新竹市消防局提供）

2024/05/27 05:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路昨天（26日）深夜22點55分許，一處25層樓高的集合住宅發生火警，因現場為燃燒管道間電纜線，產生大量濃煙，消防局金山分隊2名隊員李詠真、周立鑫到場後立即協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥梯間，經救出後送醫急救，但2人在今凌晨1時46分及55分許分別宣告急救無效殉職。

對於這起消防員殉職的意外，新竹市長高虹安與消防局長李世恭也在深夜趕往醫院探視，對2位英勇消防員的犧牲深感心痛與不捨，並要求消防局儘速調查事故原因，各局處將全力協助善後。

消防局表示，昨天晚上22時55分接獲報案，到場時發現為燃燒管道間電纜，產生大量濃煙，立即出動2水線灌救，火勢於23時35分控制並進行殘火處理，因該大樓現場停電且有民眾尚在建築內，李員及周員在23時50分再進入現場執行人命搜索任務，指揮中心在今天（27日）0時15分收到求救訊號，消防局立即派員入室搜索，在0時55分於2樓到3樓梯間發現2人倒臥，搶救人員立即給予2人施予CPR急救，並於1時10分救出後送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救，但兩人仍不幸在1時46分、1時55分分別宣告急救無效。

消防局表示，本案起火原因及造成2位同仁殉職的原因將由鑑識人員於今日上午前往現場調查釐清。

新竹市慈雲路一處25樓高集合式住宅火警，兩消防員遭濃煙嗆傷且因氧氣瓶耗盡，經送醫急救不治殉職。（新竹市消防局提供）

新竹市慈雲路一處25樓高集合式住宅火警，兩消防員遭濃煙嗆傷且因氧氣瓶耗盡，經送醫急救不治殉職。（新竹市消防局提供）

新竹市慈雲路一處25樓高集合式住宅火警，兩消防員遭濃煙嗆傷且因氧氣瓶耗盡，經送醫急救不治殉職，消防局長李世恭與市長高虹安到醫院安慰家屬，並要求盡速釐清原因。（新竹市消防局提供）

新竹市慈雲路一處25樓高集合式住宅火警，兩消防員遭濃煙嗆傷且因氧氣瓶耗盡，經送醫急救不治殉職，消防局長李世恭與市長高虹安到醫院安慰家屬，並要求盡速釐清原因。（新竹市消防局提供）

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