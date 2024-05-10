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女子遭詐團狂削2000萬元 警扮社區保全逮2車手

蔡、王2名車手遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

蔡、王2名車手遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/10 13:12

〔記者徐聖倫／新北報導〕50歲彭姓女子月前透過Facebook廣告連結到假投資網站，詐騙集團利用蠅頭小利引彭女不斷投資，讓她被狂削2000萬元，彭女又被詐團要求繳交「管道平台費」，她才驚覺遭詐並報警。警方昨請彭女計誘詐團面交現金，員警則假扮社區保全伺機而動，最終將42歲王姓、28歲蔡姓2名車手逮捕，警方也將持續溯源。

據了解，彭女透過廣告連結到假投資網站「Wealthfront」，被「小投資高獲利」標語吸引，加入投資群組後，以話術洗腦彭女投資。起初彭女小額投資確有獲利到手，因此加大投資金額，前後共7次與詐團車手面交現金，一共繳了1970萬元。

日前彭女要領出獲利的金額，卻被詐團告知必須先繳納400萬元的「管道平台費」，彭女這才意識到遭詐，即刻報警處理。新北市林口警分局獲報即刻著手偵辦，先是告訴彭女這是典型的投資詐騙，並要求彭女假意交款，相約詐團出面，警方則埋伏逮人。

昨中午11時許，約定時間一到，詐團2名車手來到彭女位於林口的住處， 警方喬裝成彭女住處的社區保全，就在交付現金的同時，員警一擁而上，將2名車手逮捕。王、蔡2名車手供稱，自己只是受雇，不知詐團底細，對此警方將持續溯源。警詢後，依詐欺罪嫌，將王、蔡2人移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

監視器影像拍下車手赴約，喬裝成保全的員警現身將其逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

監視器影像拍下車手赴約，喬裝成保全的員警現身將其逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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