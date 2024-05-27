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聯合利劍環台軍演期間 中國「聯合啟瑞號」東海沉沒原因引猜測

中國海事局網站發布消息，「聯合啟瑞號」拖船在東海附近沉沒。（圖擷取自中國福建聯合海洋工程有限公司網頁）

中國海事局網站發布消息，「聯合啟瑞號」拖船在東海附近沉沒。（圖擷取自中國福建聯合海洋工程有限公司網頁）

2024/05/27 06:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國為期兩天的環台軍演24日落幕，中國海事局網站當天發布消息，「聯合啟瑞號」拖船在東海附近沉沒，呼籲航船避開，但並未公開沉船原因，雖然「聯合啟瑞」沉沒位置不在軍演範圍，仍引發揣測。

根據中國海事局網站，浙江海事局24日發布「聯合啟瑞號」在東海沉沒，位置在北緯30度44.65分、東經122度31.59分，希望各航船避開。

「信德海事網」指出，船訊網提供有關該拖輪的衛星AIS軌跡資訊顯示，該輪目的地為浙江舟山，且事發前該輪一直以13節左右的速度南下航行，但到24日7點02分左右，突然出現轉向並降速，隨後在8點54分左右完全失去了AIS訊號。

資料顯示，「聯合啟瑞號」為錨作拖輪，總噸4463噸，船長82.1米，船寬20米，2萬3500馬力，為福建聯合海洋工程有限公司旗下船舶。

中方未公布沉船原因或調查結果，引發許多中國網友猜想，紛紛說「與演練有關？」「可能是靶船？」也有人猜「被導彈擊中了嗎？」還有人嘲諷「厲害國這次軍演效果太牛了，A股連兩天大跌，還把自己的聯合啟瑞幹沉了！」

中國海事局網站發布消息，「聯合啟瑞號」拖船在東海附近沉沒，呼籲航船避開，但並未公開沉船原因，引發揣測。（圖擷取自中國海事局）

中國海事局網站發布消息，「聯合啟瑞號」拖船在東海附近沉沒，呼籲航船避開，但並未公開沉船原因，引發揣測。（圖擷取自中國海事局）

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