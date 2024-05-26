卡達航空空少轉行當移民官 到服務站實習吸引目光

張剛耀曾擔任卡達航空空服員。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/26 14:34

〔記者王冠仁／台北報導〕目前移民署正在對移民行政特考班第12期學員進行訓練，現階段已將學員派往各單位實習，預計10月底結訓；在這期學員當中，有一位精通泰語的新血張剛耀，目前在台北市服務站實習。張剛耀外表帥氣、為人親切，讓許多上門民眾眼睛感到為之一亮；其實他不僅外文能力強，還曾在卡達航空擔任空服員4年，服務民眾帶著親切與熱誠，近來頻頻引起話題。

移民署指出，張剛耀畢業於彰化師範大學英語系，2017年錄取卡達航空，便開始眾人嚮往的空服員生涯。擔任空服員的4個年頭中，他飛遍70多個國家、100多個城市，期間結識許多泰國籍機組員，引起他學習泰語的興趣。

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張剛耀說，起初他只有學會生活中所需泰語的「聽」和「說」，後來利用線上家教課程，並精進「讀」和「寫」。疫情爆發後，航空旅遊業停滯許久，他也重新思考未來。他發現，空服員生涯除了體驗世界各地不同的風俗民情、文化背景，更重要的是了解自己喜歡與人相處，他於是選擇報考國家移民行政特考，在2021年轉換跑道。

張剛耀表示，這次到台北市服務站實習獲益良多，跟著學長姐協助民眾填寫申請表時，也遇到來自泰國的新住民，雖然與擔任空服員時的服務模式不同，但服務熱忱都一樣，他感受到運用所長為新住民提供協助很有成就感，未來希望也能夠發揮自己的泰語專長，繼續提供暖心服務。

移民署訓練中心主任柳瑞福表示，訓練中心提供許多資源並安排豐富的訓練課程，培訓優秀專業移民官，結訓後分發單位有國境機場港口、各地專勤隊、收容所或服務站，期待有更多具備外語專業的人才報考移民特考，一起加入移民署這個大家庭的服務行列。

張剛耀在台北市服務站實習，引起話題。（記者王冠仁翻攝）

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