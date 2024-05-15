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新住民江夢云拍片推廣宜蘭農村之美 獲頒移民署築夢獎金

來台16年的新住民江夢云，2年前成為YouTuber，經營「寶島桂婦」頻道，主要紀錄在宜蘭的生活點滴、推廣農村之美，至今拍攝累積2百多部影片，擁有上千名粉絲。（圖由移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站提供）

來台16年的新住民江夢云，2年前成為YouTuber，經營「寶島桂婦」頻道，主要紀錄在宜蘭的生活點滴、推廣農村之美，至今拍攝累積2百多部影片，擁有上千名粉絲。（圖由移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站提供）

2024/05/15 14:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來台16年的新住民江夢云，2年前成為YouTuber，經營「寶島桂婦」頻道，主要紀錄在宜蘭的生活點滴、推廣農村之美，至今拍攝累積2百多部影片，擁有上千名粉絲，甫獲頒內政部移民署築夢獎金的她，今天受邀分享築夢歷程，鼓勵所有新住民勇敢追夢。

46歲來自中國廣西桂林的江夢云，趁著婚後照顧一雙兒女之餘，經營網拍謀生，並加入「宜蘭縣新住民關懷協會」舞蹈隊，參與公益演出，因熱衷鄉村田園生活，還自學拍片、剪片，分享生活點滴，2年前跨足YouTuber，正式對外經營「寶島桂婦」頻道。

江夢云說，期望透過拍攝鄉村生活影片，讓更多人看見台灣農村之美，同時行銷宜蘭的風俗民情與傳統美食文化，謝謝移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站的協助與推薦，讓她得以榮獲第10屆築夢計畫多元媒體與數位科技組獎項，並將8萬元獎金用來購置新的專業相機及器材，拍出更多優質影片。

移民署宜蘭縣服務站今天舉行新住民交流分享會，邀請江夢云分享入圍大陸委員會及移民署合辦的第6屆「eye臺灣win兩岸」短片徵選競賽影片，透過自身案例，鼓勵所有新住民勇敢追夢，用不一樣的角度欣賞宜蘭。

移民署宜蘭縣服務站指出，宜蘭有非常多的新住民在服務站的陪伴下，努力開創屬於自己的豐富人生，期許大家均能向江夢云一樣，不斷超越、實現自我價值，在台灣這塊土地上，分享愛及被愛的所見所聞。

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