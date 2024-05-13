假理專扮孫女溫情攻勢 嬤2度遇詐噴276萬心死與警合逮車手

埋伏警方逮捕面交的黃姓車手，檢方聲押獲准。（警方提供）

2024/05/13 19:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓阿嬤今年初在網路看到投資股票廣告連結，想藉此賺回先前噴飛的百萬老本，毫不猶豫加入LINE群組，未料又遇到假理專如同孫女般溫情攻勢，讓阿嬤失去戒心又砸入200多萬，直到想獲利了結被要求得再支付稅金，這才驚覺遇詐拿出現金聯手警方，誘出面交車手逮人，一吐怨氣。

台中市第四分局今天說明案情指出，82歲廖姓老婦過往就有遭受投資詐騙經歷，導致百萬投資血本無歸，今年年初在YouTube看到投資股票的廣告連結，覺得可以藉此賺回先前慘賠的養老金，毫不猶豫加入對方所提供LINE群組，透過假理專一對一指導教學進出股票市場。

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隨著獲利金額水漲船高，加上理專每日噓寒問暖溫情攻勢，雙方甚至發展成奶奶和孫女般的親密關係，讓其深陷其中，心甘情願繼續砸錢投資，期間由於對方再三耳提面命交代不能將投資事宜告知家人，避免內部主力資金遭外洩破局，廖婦始終三緘其口，秘密進行投資事宜，對早已再度深陷詐團賊仍不自覺。

直至本月初她欲將276萬元獲利了結，卻被要求須再支付42萬6千元的稅金感到不合理，驚覺可能遭到詐騙始報警求助，該分局大墩派出所接辦此案，確認係詐騙慣用伎倆後，由廖婦提供30萬現金，與詐團相約南屯區文心南路地點面交，諷刺的是，等待期間假理專仍不斷用LINE關心老婦，是否依約抵達指定地點？有沒有地方可以休息？等語。

待23歲黃姓車手現身取款之際，埋伏在周邊的警察一擁而上，當場查扣偽造現金收據及工作證等贓證物，全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪移送台中地檢署偵辦，檢方也聲押黃嫌獲准。

第四分局長李建興提醒民眾，切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往讓血本無歸，再三呼籲只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

假理專扮孫女每日噓寒問暖。（警方提供）

雙方甚至發展成奶奶和孫女般的親密關係。（警方提供）

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