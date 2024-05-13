涉詐律師鄭鴻威續押禁見3個月 檢方當庭爆他錢藏法官辦公室

律師鄭鴻威被續押禁見3個月。（資料照）

2024/05/13 17:59

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署今依組織犯罪條例、洩密、洗錢等罪，起訴涉勾結詐團集體洩密案的知名律師鄭鴻威等16名律師、1名助理、1名會計師等共18人，並將在押的鄭鴻威、鄭的助理林佳毅2人移審台北地院，法官下午開庭接押後，認為2人有勾串之虞，諭知皆續押禁見3個月。

北檢檢察官在庭訊時爆料指出，鄭鴻威涉嫌將一筆現金，藏在橋頭地院石姓法官的辦公室，有隱匿犯罪所得之虞，檢方將此列為建請法官繼續羈押的理由之一。

請繼續往下閱讀...

鄭鴻威承認有將錢託交給石姓法官，但他解釋，這是因為他和石姓法官是熟識的朋友，石在擔任公務員之前，曾在建設公司上班，而鄭去年正好有買房的想法，請石幫忙尋找代銷商或建商，若有不錯的預售屋機會，即可先支付預售工程款，就先拿一筆現金給石，和本件詐騙、洩密案無關。法官諭知續押時，並未將此部分列為裁押理由。

鄭鴻威承認洩密，否認參與犯罪組織、洗錢，他沒有犯此二罪的主觀犯意；若他要隱匿財產，理應把他存放主要財產的2個銀行帳戶提領一空，但他並沒有如此做，且他去年12月以後就幾乎未再接詐騙集團的案件。

檢方認為，鄭鴻威在押期間透過辯護律師，將他通訊軟體「飛機」的帳號密碼轉交給助理林佳毅，並指示林依其指令辦事；何況詐團還有「不倒」、「風雨」、王姓、楊姓律師等多名共犯尚未到案，有勾串之虞，建請法官續押禁見。

鄭也承認交付密碼給林，但他當時不知林也是共犯，他當下只希望員工不要因為他被收押而失業，且他手頭還有30件民事案件未結案，才將通訊軟體帳密轉交給林，讓林幫忙聯繫客戶、處理案件；他不打算傳喚未到案共犯作證，不會去勾串；鄭承諾若獲交保，不會聯絡接觸同案被告與證人，希望能300萬元交保。

林佳毅全盤否認參與犯罪組織、洩密，稱他只是助理，依鄭的指示辦事，事情和資料相當多，他沒辦法逐一分辨哪些資料有問題；檢察官認為林在偵查中一度坦承部分犯行，但在羈押庭時就改口翻供，檢方懷疑是鄭鴻威透過律師轉達會幫林繳納交保金所致，但林否認，稱他並非翻供，而是要表達沒有犯罪的主觀犯意，和交保金無關。

法官庭訊後認定，林可以自行打電話、LINE聯絡客戶，鄭鴻威沒有將通訊軟體帳、密交給林佳毅的必要，鄭的辯詞不可採信；林佳毅則是有刪除存於手機內的委任狀，並接受詐團成員探詢案情。因此認定二人有勾串、滅證之虞，裁定續押禁見3個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法