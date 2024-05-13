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勾結詐團！16律師1會計師起訴 鄭鴻威求刑9年

律師鄭鴻威。（資料照）

律師鄭鴻威。（資料照）

2024/05/13 09:33

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦律師勾結詐團集體洩密案，今依組織犯罪條例、洩密、洗錢防制法等，起訴律師鄭鴻威等16名律師、1名助理、1名會計師，共18人；檢方並以鄭鴻威身為律師，竟涉嫌勾結詐團、扮演軍師角色，維繫詐欺集團存續，重創律師職業形象，迄今僅坦承部分洩密犯行，仍矢口否認洗錢、組織犯罪，犯後態度不佳，建請法院量處9年以上徒刑。

檢方調查，鄭鴻威涉嫌加入暱稱「銀河車隊-美國」的詐欺集團，負責處理集團旗下車手遭檢警查緝後的相關之法律事務，內容包含遭查緝前的防範措施、遭查緝當下與檢警的應對，與遭查緝後，由其自行或指揮安排派案律師擔任落網車手的辯護人，以監視車手是否供出上游成員，並藉此取得車手於偵查中筆錄內容、車手是否遭羈押、扣案贓款數額等資訊，並告知集團成員，以利該上游管控風險、調派人力及認列虧損，藉此維持該詐欺集團存續運作。

檢方調查，楊雅涵、黃耕鴻等15名律師亦被參與詐團組織，包含擔任車手辯護人，並利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及聲請羈押閱卷機會，以文字、口述或其他方式將筆錄內容、羈押聲請書等偵查資訊告知鄭鴻威後，由鄭鴻威轉知所屬集團上游人員知悉；檢方統計，這15人總共參與洩密案件數高達117件。

檢方調查，會計師李昊承除涉將其名下銀行帳戶及虛擬錢包提供給鄭鴻威，作為收受詐團支付報酬使用外，還幫忙洗錢；律師黃耕鴻另涉竊錄偵查庭內容，甚至在引薦其他律師替當事人辯護時，要求律師需回報律見時被告陳述內容或寄會客菜、寄物等需求。

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