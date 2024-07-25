控制狂禁妻用手機、潑尿…准離

苗栗縣一名人妻，被丈夫禁止使用手機、也曾遭持尿壺潑灑尿液、冬天被迫洗冷水澡、甚遭持刀恫嚇「有一天要殺死妳」；她訴請離婚，獲苗栗地方法院判准。 示意圖。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

2024/07/25 05:30

忍夫26年又挨揍 兩子女已成年 這回不忍了

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名人妻，被丈夫禁止使用手機、還曾被對方潑尿、冬天被迫洗冷水澡、睡地板等；子女甚至目睹爸爸拿熱牛奶澆到媽媽頭上，妻子一直忍到兒女成年，今年初又被丈夫毆打後，終於逃出人間煉獄，報案聲請保護令並訴請離婚；苗栗地院法官認定二人婚姻已無法挽回，判准離婚。

請繼續往下閱讀...

判決指出，這對夫妻結婚二十六年，婚後育有兩名子女。妻子控訴，丈夫對她有極端的控制慾，始終不准她持有及使用手機與外界聯絡，並曾持尿壺朝她身上潑尿，寒冷冬季強迫她洗冷水澡、睡地板，她不聽從指示即遭毆打，丈夫甚至曾持刀恫嚇她「有一天要殺死妳」，但她顧及孩子年紀小，長期隱忍。

今年初，妻子再次遭丈夫持掃把毆打，手腳挫傷，終於忍無可忍，逃離前往友人處尋求協助，友人陪她到醫院驗傷，至警局報案提出傷害罪告訴，獲發保護令，目前暫居親戚家中。因子女已成年，人妻決定向法院訴請離婚。

夫認言語暴力 不認動手

丈夫出庭辯稱，家暴是妻子捏造，只有曾經說過要殺死妻子的氣話，僅是一時情緒失控，脫口而出。

二人已成年的子女出庭挺媽媽，證稱媽媽所述都是事實，有看過爸爸打媽媽，把豬油丟在床上，還曾拿熱牛奶倒在媽媽頭上；爸爸也曾趕媽媽出去，媽媽要進去家裡，爸爸用力把門關起來，讓媽媽手被夾到等。子女也認為爸爸對於錢財的事要求不合理，至少要留一半給媽媽，二人都贊成父母離婚。

子女：媽媽講的是事實

法官審理認為，這名丈夫長期對妻子精神與肢體暴力的程度，已至妻子無法忍受地步，長期未善盡為人丈夫的角色，兩造婚姻已無法挽回，妻子主張夫妻有難以維持婚姻的重大事由合理，准予離婚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法