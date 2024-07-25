才因反滲透法被訴 里長許政鎧 偽造里民遺囑盜遺產

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2024/07/25 05:30

聯手律師、業者組詐團

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市中山區一家從事不動產買賣的公司，得知許多無親屬死者的遺產未被領取，竟組成詐騙集團，勾結律師蔡鴻燊、新北市永和區永樂里國民黨籍里長許政鎧、員警駱勁達等人，一同偽造假遺囑，盜領多筆動產與不動產，總值初估逾億元，台北地檢署前天發動搜索，昨將蔡鴻燊、公司二名業務聲押獲准。許男、駱員及公司掛名林姓負責人同遭聲押，其餘被告二萬至廿萬元不等交保。

盯上獨居老人家

據了解，該間公司從事仲介服務、不動產買賣及租賃等，實際負責人蔡男於二○二一年間，得知許多獨居長者過世後，有無人繼承遺產情形，認為有利可圖而成立詐騙集團，勾結曾被檢方依涉犯反滲透法起訴的里長許政鎧，從其手中取得里內獨居住戶死亡證明，並要里長在假遺囑上見證簽名。

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蔡男另找警員駱勁達幫忙查詢死者個資，以及由律師蔡鴻燊協助公證假遺囑效力，以此方式詐取雙北市數筆土地；由於蔡男涉及其他刑事案件，去年被逮目前在監服刑，詐團因無領導人，未再持續運作，不過一行人以此手法，短短一年時間即盜領近十名死者、初估上億元遺產。

里長簽字見證假遺囑

據悉，有一名施姓被害人長居美國，二○一八年其母親身亡，施男二○二二年間返台辦理死亡登記後，隨即返回美國，後因新冠肺炎疫情爆發導致返台困難，未辦理遺產繼承登記，沒想到遺產被蔡男偽造遺囑領取，憤而提告，詐團行騙手法才曝光。

盜十名死者逾億遺產

台北地檢署前天發動搜索，拘提蔡鴻燊、許政鎧等四十一人，全案朝違反貪污治罪條例、組織犯罪、刑法偽造文書、加重詐欺等罪偵辦，全案疑還有多名公務人員涉案，檢警調持續追查中。

律師蔡鴻燊收押。（記者陳彩玲攝）

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