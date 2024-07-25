下水道工程爆弊案 竹縣府工務處約聘員與廠商羈押

新竹縣政府繼竹北天坑弊案，包括縣長楊文科、前工務處長江良淵等官商十二人被起訴後，又爆竹縣府工務處負責下水道工程業務的林姓承辦人員收賄案。（記者廖雪茹攝）

2024/07/25 05:30

林姓承辦人涉收賄圖利業者

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府繼竹北天坑弊案，包括縣長楊文科、前工務處長江良淵等官商十二人被起訴後，又爆竹縣府工務處負責下水道工程業務的林姓承辦人員收賄案，新竹地檢署廿三日指揮搜索下水道科辦公室等六處，約談九人到案，複訊後認定林男、廠商盧男二人，涉犯貪污治罪條例行、受賄罪嫌重大，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

檢約談嫌疑人、證人等九人

林男服務於縣府工務處下水道科，年資十多年，主要承辦下水道工程業務，盧姓負責人為承攬下水道工程的廠商之一。據追查，林男是該科約聘人員，因承辦下水道工程案件，涉嫌藉此受賄，使盧姓業者得以拿到工程，圖利盧男。

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全案經人檢舉，因指涉的內容具體，確有涉弊嫌疑，新竹地檢署由肅貪專組檢察官指揮廉政署廉政官展開搜索約談，包括嫌疑人、證人等共九人，經五位檢察官投入訊問，昨天凌晨二時完成複訊，認定林、盧二人涉犯貪污治罪條例行、受賄罪嫌重大，且有串證之虞，隨即向新竹地院聲請羈押禁見，法院昨上午召開羈押庭，裁定將二人均羈押禁見。

竹檢本月十七日才起訴社會矚目的竹北天坑弊案，新竹縣長楊文科、時任縣府工務處長、現為簡任秘書的江良淵等人，被認定涉嫌貪污治罪條例的圖利罪，以及刑法偽造文書、教唆偽證、偽證等罪，其中楊文科等五人涉案重大，遭從重量刑，建請全案應沒收不法所得二．五億多元，未料不到十天，竹縣府又爆工程弊案。

竹縣府昨表示，全案尚待釐清，全力配合司法調查。

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