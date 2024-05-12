慎防深偽詐騙 刑事局籲「眼見不一定為憑」

刑事局提醒，不法人士盜取名人生活照後，變造掛飾並作為商品代言。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/12 16:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕股神巴菲特近日發出警語，擔憂AI人工智慧將對人類造成重大威脅，還說近期已看到「巴菲特深度偽造」影音，巴菲特擔憂自己的臉孔及聲音輕易被AI複製、仿造，就連他的妻子及孩子都很難確定真偽，甚至說出「我可能被騙到把錢匯給自己」；刑事警察局指出，目前尚未接獲犯嫌利用深度偽造影像進行詐騙之報案紀錄，惟變造圖像或是聲音之詐騙案例開始出現，提醒民眾特別小心。

巴菲特本月4日於旗下波克夏．海瑟威公司（Berkshire Hathaway）年度股東大會，再次將AI比喻為核武，警告大家世界已經將精靈從瓶子裡放出來，如果使用不當，將對社會造成毀滅性後果，尤其是AI深偽技術如被有心人不法濫用，勢必將嚴重影響現行世界的穩定與衡平。

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刑事局表示，雖然還未發現深偽影像詐騙，但次一階的變造圖像或聲音的詐騙案例已開始出現。南部地區近期有女子於臉書廣告看到女星劉嘉玲佩掛佛像護身項鍊的圖片，認同明星虔誠向佛，花費近新台幣7千元向該商家購買護身手環，但收到商品後感覺手環做工粗糙，上網搜尋，發現女星實際是佩戴玉珮項鍊，該賣家的廣告圖片是盜圖後變造。

刑事局指出，AI科技為生活帶來革命性的便利，但也使得非法手段透過AI變得更為簡易且逼真；AI時代中「眼見不一定為憑」，民眾若遇影音電話要求匯款或詢問個資等，都可以試著「1.與親友約定通關密語、2.要求對方在臉部前揮揮手或擺擺頭、3.直接打給對方查證」或是謹記防詐3步驟「1.聽、2.掛、3.查證」，如有任何疑問可隨時撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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