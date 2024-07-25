小開捷豹載妹衝撞警車 手榴彈驚人軍火庫曝光

警方並起出4把長短槍及手榴彈等證物。（警方提供）

2024/07/25 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣蔡姓男子是工廠小開，家境優渥卻愛槍成痴，去年曾在警方圍捕時拒檢衝撞，四警破窗逮人掛彩，起獲十把長短槍、穿甲彈等；上月底蔡男駕駛「捷豹」進口轎跑車載年輕女子，又遭警方追緝，他再度衝撞偵防車逃竄，被包夾逮捕，警方又扣到火力驚人的四把長短槍、子彈近百發、手榴彈等，檢方聲請將蔡男收押獲准。

工廠小開二度衝撞警 收押

去年十月廿一日，台中市刑警大隊偵七隊追捕擁槍自重的黃姓槍砲通緝犯，在台中市西屯區河南路上一家連鎖超市外，順利逮捕黃男；同行的四十一歲蔡男則駕駛黃男的賓士車拒捕及衝撞，警方朝車輪開一槍後破窗逮人，有四名刑警遭破碎的玻璃割傷。

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警方共起獲包括霰彈槍在內的四把長槍、五把短槍以及穿甲彈，不過黃男一肩扛起擁槍犯行，蔡男因而獲得交保。但近來，台中市警一分局偵查隊又接獲蔡男擁槍自重的情資，發現蔡男家中經營塑膠射出工廠，經濟優渥，從年輕時就喜歡玩槍，在外行徑囂張，曾因案多次進出監獄。

專案小組跟蒐後見時機成熟，上月廿七日跟監蔡男的車到南投縣民間鄉準備抓人，蔡駕駛懸掛假車牌、價值四百多萬的白色「捷豹」轎跑車逃逸，警方包抄時，蔡不顧坐在副駕駛座的女性友人，仍前後衝撞警車，警方見情況危急，立即破窗，將蔡男拉下車壓制在地。

還起出4把長短槍、子彈近百發

警方在車上查扣一把制式土耳其製霰彈槍、兩把克拉克手槍，以及四個彈匣、三十一顆手槍子彈、三十八顆霰彈、七十包毒咖啡包，以及兩面車牌等證物；隨後帶著蔡前往彰化縣秀水鄉一處鐵皮屋，又起獲一把德制PPQ手槍、彈匣兩個、霰彈廿五顆、手榴彈一顆等驚人的火力。

蔡男供稱，「愛玩槍」才會收藏這些槍械，未用於犯案。警方詢後依槍砲、毒品、偽造文書、妨害公務等罪將蔡男移送南投地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

警方包夾「捷豹」轎跑車，破窗逮捕蔡男。（警方提供）

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