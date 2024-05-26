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新北警用DNA比對 助近3年前澳底港外無名女屍找到家人

海巡署當時在漁港外海發現遺體情形。（記者姚岳宏翻攝）

海巡署當時在漁港外海發現遺體情形。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/26 14:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕2021年8月中旬，新北市貢寮區澳底漁港外海驚見1具浮屍，經打撈上岸發現為一名女性死者，由於遺體腫脹，面部難以辨認，暫放冰櫃待尋，新北市警方近年導入系統化運用DNA鑑定技術、協尋身分不明人口，回頭再比對曾有報案失蹤家屬的DNA，終於確認無名遺體是失蹤的林母，幫她找到回家的路。

據指出，林母被發現當時，身著黑色西裝外套及深黑色長褲，左手腕戴有琥珀色及白色相間手環，身上未發現明顯外傷且無身分證明文件。

由於找回牽掛的家人，是家屬最沉重的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願，新北警局近年導入系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，發現轄內同年9月曾有林姓女子報案紀錄，其母親8月初自租屋處離家後不知去向，市警局今年兩個月前主動連繫林女採樣DNA比對，本月終確認該具無名遺體就是失蹤的林母。

家屬表示，林母因罹患憂鬱症情緒起伏不定，失蹤前曾透露負面話語，家屬並於住處發現輕生文字，事隔2年多後，新北警局透過DNA鑑定技術確認林母身分，讓失散多年林母能順利返家，終能讓其家人放下心中多年的牽掛。

警方表示，家中如有親人失蹤一段時間仍未尋獲，可向新北警局請求協助採樣DNA鑑驗比對，尋人過程中多一種管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到回家的路。

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