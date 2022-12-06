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    14年前無名女屍案重啟調查 警憑一條項鍊找出身分助返家

    隊長許耀彬拿出當年法醫相驗時記錄下的特徵，跟家屬說明。（記者吳昇儒翻攝）

    隊長許耀彬拿出當年法醫相驗時記錄下的特徵，跟家屬說明。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/12/06 12:07

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕14年前碧砂漁港出現一名無名女屍，經歷多年均無法查出身分。基隆尋人神探許耀彬近期重啟調查，經仔細比對後發現，與37年次的陳姓女子特徵相似，調出身分證照片對照，發現死者身上的項鍊與照片相似，隨即通知陳女家屬到場，經DNA比對之後，確認死者身分就是陳女，成功讓祂落葉歸根。

    基隆市警察局刑警大隊偵二隊長許耀彬指出，2008年間在碧砂漁港打撈起該具女浮屍時，因身上並無證件也無其他可辨識之物，調閱監視器及比對指紋並無所獲，只能先以無名屍公告協尋，基隆市政府以「A067無名女」立墓碑，埋葬於南榮公墓無主墓區。

    於今年10月間比對出，該具無名屍與北市1名失聯陳姓婦人特徵相近，決定重啟調查，調出陳婦的身分證照片，發現其項鍊與死者身上的相似，決定通知陳婦家屬到場，敘述無名屍的特徵。

    陳女的弟、妹看到資料後，直接對警方表示，「沒錯，我感覺到這具無名屍就是我姊姊！」，並稱因為姊姊沒有子女、加上雙親已經過世，且兄弟姊妹間都沒有同住，不確定姊姊是失聯還是失蹤，14年來積極尋找，甚至無助的求神問卜，可惜都沒有消息，至今雖已過14年，仍然沒有放棄，盼望有一天能奇蹟出現，姊姊能回家團圓。

    警方採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認該無名屍就是失聯14年的陳女，經基隆地檢署檢察官確認身分後，開具相驗屍體證明書，當家屬領到相驗屍體證明書時，一再的向刑警大隊員警致謝，謝謝員警讓離家14年的陳女有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根，了結家屬一樁心願。

    隊長許耀彬拿出當年法醫相驗時記錄下的特徵，跟家屬說明。（記者吳昇儒翻攝）

    隊長許耀彬拿出當年法醫相驗時記錄下的特徵，跟家屬說明。（記者吳昇儒翻攝）

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