「金融小白」上網借錢 被詐騙集團當成「做白工」車手

警方攔下楊姓女車手。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/26 16:01

〔記者王冠仁／台北報導〕鄒姓民眾是「金融小白」，透過正當管道借錢不易，但又因為急需資金，只好上網查看借貸廣告想申辦，沒料到居然遇上詐騙集團。詐團謊稱帳戶需有金流方可核貸，向他騙取帳戶後，要他將錢領出再交給專人。鄒發現自己差點變成車手，找上警方求助，警方將計就計，與他共同逮捕了楊姓車手，警方除了將楊依詐欺罪嫌送辦，也正深入追查幕後詐騙集團。

北市警中正一分局今天發布新聞，公布這組詐騙集團的行騙伎倆，同時也呼籲民眾，現今詐騙手法層出不窮，勿輕信網路借貸、投資訊息，避免淪為人頭帳戶，甚至成為提款車手，如有可疑訊息，可撥打165反詐騙專線諮詢、查證，共同防堵詐騙。

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警方指出，所謂的「金融小白」，就是指過去幾乎跟銀行沒往來、沒申請過信用卡跟貸款、缺乏薪資轉帳證明的民眾，像是許多收取現金的行業，諸如市場攤販、工地臨時工、計程車司機等。由於這些人以銀行的角度來看是「一片空白」，銀行擔心有風險，鮮少核貸。

28歲鄒姓男子就是金融小白，但他近來因為急需一筆80萬元的資金，只好上網查找借貸資訊；他某次看到借貸廣告想要申辦，對方輾轉與他聯繫，還說他名下帳戶需有金流方可核貸。

鄒不察，沒發現對方就是詐騙集團，還依對方所說，將自己名下5個帳戶提供出去；詐騙集團拿到帳戶後，謊稱有幫忙匯錢進入帳戶製造金流，但他要將錢領出來交給「專人」歸還。鄒依對方所說，先後多次與不認識的37歲楊女面交，總共經手35萬元。

某次詐騙集團又要鄒與楊在台北車站附近面交，但他想起每次對方都是跟他約在人煙稀少的小巷弄，楊女拿了錢就走，越想越怪，於是跑到中正一分局向警方詢問。

員警一聽，赫然發現這是詐騙集團伎倆，員警要他將計就計、不動聲色繼續與對方面交，同時部屬警力埋伏。鄒配合警方前往面交，楊女拿到錢以後準備離去，隨即被警方攔下，警方隨即查扣她拿到的9萬1千元現金。

據了解，楊否認是詐騙集團車手，還說自己只是會計，但警方根據事證，認定她就是車手，除了將她依法送辦，也查扣其手機進行數位採證，進一步追查。

楊姓女車手前往巷弄內與鄒男面交拿錢。（記者王冠仁翻攝）

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