台中「警界徐懷鈺」阻詐撩下去 公布高人氣IG拍片破萬觸及

余員有「警界徐懷鈺」之稱。（警方提供）

2024/05/26 14:16

〔記者許國楨／台中報導〕詐騙案件層出不窮，台中市第二分局分齡、分眾多元宣導，藉由網路無遠弗屆特性，由該分局IG粉絲人數逾2萬多人，有「警界徐懷鈺」之稱的女警余珮毓，主演錄製防詐宣導片，近日PO到分局臉書粉絲專頁及余員高人氣個人IG帳號，觀看觸及人數已破萬人，希讓更多民眾接收到防詐識詐知能，遠離詐騙危害。

二分局表示，余員從警近10年，對維護治安工作相當熱忱，勤餘最大興趣就是參加馬拉松賽事，體力極佳，168公分高挑身材、標緻臉蛋，尤其有「警界徐懷鈺」之稱，除曾登上網路媒體警花特集照爆紅，還擁有膽識及穩健口條，曾勸阻想跳樓輕生男子，也曾跑百米擒通緝犯，同事們無不佩服直呼：「人美心正、太給力！」

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此次影片宣導主題重點是時下相當猖獗「假交友真詐騙」手法，由徐員透過戲劇演出，介紹常見假交友手法，包括徵婚、投資等詐騙等，歹徒會透過社群交友平台結識新朋友，但常藏著不可告人陷阱，或是利用甜言蜜語噓寒問暖、虛假身分和精心策劃騙局，雙方熟稔一段時間後進而假藉各種理由要求借款詐騙錢財，造成人財兩失局面。

二分局長周俊銘提醒民眾，接獲陌生來電或訊息提高警覺，勿提供個人資料或依指示提款或匯款，僅守反詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，網路交友有風險，詐騙集團潛藏在網路世界裡，騙你感情又騙你錢，請秉持「見面再談，匯款免談」原則，與陌生交往時時要保持警覺，不要輕易相信對方，開始以各種理由要你匯款就是詐騙。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

余員IG粉絲人數逾2萬多人。（警方提供）

第二分局找來高人氣女警余珮毓拍攝反詐影片。（警方提供）

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