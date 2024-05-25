苗縣詐騙案破獲率近8成 議員邱毓興認為「美化過頭」

苗縣詐騙案5個月破獲率近8成，議員認為數字遭到美化。圖為苗栗縣警方逮捕投資詐騙集團成員畫面。（圖由民眾提供）

2024/05/25 16:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員邱毓興近期於議會時詢問苗栗縣警察局，其選區竹南警分局轄區詐騙案上升幅度高，後來發現縣警局提供、近5個月縣警察局受理案件數共597件，破獲率逾79%，邱毓興認為，數據是否美化過頭、與實際狀況有差距。

苗栗縣警察局回應，有關刑案發生及破獲數據均由分局受理後，確認是否為本轄或是他轄案件，如確認本轄案件即填輸發生，如他轄案件則移轉管轄分局偵辦，縣警局均要求各單位落實受理報案即填輸。

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至於苗栗縣去年10月1日至今年3月底，受理詐騙件數不到600件，且破獲率高、將近八成？苗栗縣警察局說，數據依警政署規定，若同一個詐騙集團犯案，相干被害人歸為同一案；另外，警方若找到人頭帳戶或車手等相關集團人員，依規定即屬於破獲。

不過，有刑警坦言，統計數據確實與民眾的感受「落差大」，有民眾得知苗栗縣警察局5個月詐騙案破獲率將近8成，認為難以置信。

邱毓興則說，原為關心其選區詐騙案狀況，沒料到推敲數據後，數據可能遭到美化。

依苗栗縣警察局詐騙案破獲率資料，苗栗警分局高達89%，竹南警分局達86%，大湖警分局最高達96%；頭份、通霄警分局破獲率也突破66%。

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