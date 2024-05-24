為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「鼎盛」假投資涉詐數千萬 幕後主嫌竟是竹聯幫弘仁會

詐騙集團製作假公司員工名牌、蓋有公司大小章收據等方式取信被害人。（記者黃佳琳翻攝）

詐騙集團製作假公司員工名牌、蓋有公司大小章收據等方式取信被害人。（記者黃佳琳翻攝）

2024/05/24 15:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年中旬，多位民眾報案指稱，透過「飆股簡訊及LINE」遭詐欺集團以假投資手法詐騙，損失達數千萬元，刑事局南打報請新北及高雄地檢指揮，去年10月起陸續在北中南多地逮捕竹聯幫弘仁會成員等39人落網，訊後依詐欺等罪送辦。

南打指出，以林姓男子為首的「鼎盛資產公司」，透過「飆股簡訊及LINE」向民眾遊說可協助投資獲利，並製作假公司員工名牌、蓋有公司大小章收據等方式取信被害人，當投資人要提領「獲利」時，即被封鎖或以各種理由推拖，最後投資網站關閉，投資金額血本無歸。

李姓被害人去年中旬向165反詐騙諮詢專線反映，南打報請新北及高雄地檢指揮與北中南友軍單位合作，發現「鼎盛投資公司」以數十個帳戶轉帳洗錢，再交由全台各地車手臨櫃及ATM提領，至少有1852萬元滙入這些帳戶後被洗走不知去向。

檢警從去年10月起陸續在北中南各地進行搜捕，順利逮捕林姓男子共39人到案，並查扣手機、筆電、點鈔機及現金14萬餘元等證物，林男等人對案情避重就輕，訊後交由新北、高雄兩地檢署進行後續偵辦，並擴大追查其幕後黑手及金錢流向。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄男付180萬申購股票 中籤需再繳250萬才知遭詐
2024/03/01 13:31

高雄男付180萬申購股票 中籤需再繳250萬才知遭詐
四海幫、明仁會狠詐上億用泰達幣洗錢 主嫌爽買「海神」跑車
2023/12/27 19:29

四海幫、明仁會狠詐上億用泰達幣洗錢 主嫌爽買「海神」跑車
主婦想賺外快誤上賊船 加入網路投資群組遭詐1500萬
2023/12/16 16:27

主婦想賺外快誤上賊船 加入網路投資群組遭詐1500萬
退休婦「獲利」千萬領不出來 驚覺被詐330萬報警逮到車手
2023/11/14 15:46

退休婦「獲利」千萬領不出來 驚覺被詐330萬報警逮到車手

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播