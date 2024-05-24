「鼎盛」假投資涉詐數千萬 幕後主嫌竟是竹聯幫弘仁會

詐騙集團製作假公司員工名牌、蓋有公司大小章收據等方式取信被害人。（記者黃佳琳翻攝）

2024/05/24 15:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年中旬，多位民眾報案指稱，透過「飆股簡訊及LINE」遭詐欺集團以假投資手法詐騙，損失達數千萬元，刑事局南打報請新北及高雄地檢指揮，去年10月起陸續在北中南多地逮捕竹聯幫弘仁會成員等39人落網，訊後依詐欺等罪送辦。

南打指出，以林姓男子為首的「鼎盛資產公司」，透過「飆股簡訊及LINE」向民眾遊說可協助投資獲利，並製作假公司員工名牌、蓋有公司大小章收據等方式取信被害人，當投資人要提領「獲利」時，即被封鎖或以各種理由推拖，最後投資網站關閉，投資金額血本無歸。

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李姓被害人去年中旬向165反詐騙諮詢專線反映，南打報請新北及高雄地檢指揮與北中南友軍單位合作，發現「鼎盛投資公司」以數十個帳戶轉帳洗錢，再交由全台各地車手臨櫃及ATM提領，至少有1852萬元滙入這些帳戶後被洗走不知去向。

檢警從去年10月起陸續在北中南各地進行搜捕，順利逮捕林姓男子共39人到案，並查扣手機、筆電、點鈔機及現金14萬餘元等證物，林男等人對案情避重就輕，訊後交由新北、高雄兩地檢署進行後續偵辦，並擴大追查其幕後黑手及金錢流向。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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