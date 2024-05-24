假冒名校老師詐騙案層出不窮 女子被誆代訂床架險遭詐38萬

近日有人假冒雄中老師名義進行詐騙，校方提醒商家接受到類似大筆訂購時，直接與學校聯繫查證，以免受騙。（記者許麗娟攝）

2024/05/24 21:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄一名從事活動主持的王姓女子，近日接到自稱雄中老師，假借要請她籌辦學校的典禮活動，卻在聯繫過程中，突然要求王女代訂38萬元床架，幸好王女警覺情況有異，經與校方聯繫才發現「查無此事」，而王女將遭詐過程放上社群平台，卻也釣出一堆人表態曾遇上類似的詐騙狀況。

王女在社群平台貼文指出，對方自稱是雄中楊老師，稱是校長的朋友介紹，要請她幫學校籌辦優秀老師頒獎典禮，但在相約見面的過程中，對方突然告知有事需要幫忙，稱校長收到一筆公益捐款，要捐床架給老人院，但與廠商吵架，希望王女與「廠商」聯繫並代訂20組床架，「廠商」要求王女先付訂金38萬元。

請繼續往下閱讀...

王女回頭要求「楊老師」先匯款，對方不久就傳假的匯款資訊給她，王女因沒收到錢，加上警覺整件事相當詭異，因此親自前往雄中確認，才發現校方根本沒有辦典禮和訂床架等相關事宜。

王女的貼文，也吸引網友留言，有人分享「又是床架」、「遇到用國中老師的名義訂水果，然後再拜託代買佛跳牆，後來打到校方確認沒有這位老師，才發現是一場詐騙」，也有人說「朋友做室內設計的，說是高捷配合廠商，工程要請她定200萬的組合櫃」、「學校要訂購冷氣，後來要幫忙代訂油漆的」。

對此，高雄中學學務主任顏銘賢則表示，公家機關與學校單位訂購相關物品都有相關程序，也會由學校行政單位主動聯繫，不會以個人名義負責聯繫，請各商家接受到類似大量訂購時，直接與學校聯繫，並多方查證，以免受騙。

轄區三民第一分局指出，22日下午接獲王女報案，已調閱帳號資料並通知帳戶所有人到案說明釐清，全力追查偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法