2女愛上同女約談判 狠砍情敵到見骨

新北市張姓女子（中）昨清晨在林口砍傷彭姓女情敵，警方兩小時後逮回送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/26 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口區颱風夜傳出一名女子在一間超商前遭砍，身上多處刀傷見骨，滿身是血，連地面都留下斑斑血跡緊急送醫，警方初步了解，行凶的張姓女子及遭砍傷彭姓女子同時愛上一名女子，兩人昨凌晨相約談判，未料張女一到場，下車便掏刀砍向早到的彭女，將彭女砍倒後還補刀悻然離去；警方逮獲行凶張女，她坦承是因為爭風吃醋才砍人，但凶刀已丟棄板橋新月橋下，警方將續追犯案動機。

倒地還補刀 幸好保住命

據了解，被害的廿二歲彭姓女子與十九歲凶嫌張姓女子因追求同一名女子，爭風吃醋結怨，昨相約凌晨四時許，在林口中山路一間超商前談判；彭女由友人王姓男子陪同先到場，約五分鐘後，張女與同夥駕兩車到場，但張女一下車就持著西瓜刀衝向彭女。

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逃兩小時落網 承認爭風吃醋

目擊者描述，彭女原要與張女溝通，所以沒有逃避，未料張女直接揮刀砍來，彭女閃避不及，本能舉手阻擋，手指、雙手遭砍多刀倒地，張女在她倒地後再補上數刀才搭車逃離。

警方到場，發現彭女滿身是血，倒臥血泊中，連忙將她送醫，到院檢出左手指見骨、雙手刀傷、左大腿十公分刀傷，幸無生命危險；警方以車追人，昨清晨六時許通知凶嫌張女到案，

張女承認因爭風吃醋持刀砍人，辯稱只想教訓對方，而凶刀已丟棄新月橋下，至於陪同雙方前來份子，初步都沒有參與鬥毆；警方偵訊後，將張女依傷害罪嫌移送，持續釐清犯案動機。

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