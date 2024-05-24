設愛情陷阱 網戀誘傳裸照 詐團私密照要脅 逼被害人入夥

從事舞蹈教師工作的小芹，日前陷入愛情陷阱傳私密照給對方，卻被當成要脅加入詐團的把柄。（記者陸運鋒攝）

2024/05/24 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕政府打詐不遺餘力，詐騙集團利誘、欺騙等招募新血招式又常遭執法單位截斷，因而近來推出新招，先透過假網戀讓對方掉入陷阱，等時機成熟互傳私密照後，隨即成為被要脅加入詐團的把柄；一名舞蹈女老師上當後馬上報警，但詐團仍將她的裸照放上網路流傳，警方已鎖定該詐團全力追查中。

目前除由台北市警方依妨害性隱私、妨害自由等罪偵辦外，警方也協助被害人通報衛福部性影像中心刪除流傳的影像，但事件導致被害人精神瀕臨崩潰，須定期到醫院接受治療。

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投入舞蹈教學工作三年的受害人「小芹」，面貌清秀、身材姣好，未料前男友是恐怖情人，多次對她動手，後來總算恢復自由身，卻掉入愛情詐騙陷阱。

舞蹈女師中招 影像遭換臉外流

小芹表示，三月間一名男子透過臉書加她好友，密集地每小時就噓寒問暖一次，加上對方幽默風趣，兩人開始網戀，以老公、老婆互稱，過了一段時期，男方傳私密照給她，也向她索照，她回傳四張裸照及兩段私密影片給對方。

後來男方自稱在中國蝦皮經營網購，邀她加入經營，她發覺網址可疑，懷疑有詐，男方隨即說出自己是詐團成員，挑明要她加入詐團，並以散佈私密照要脅，否則就須支付泰達幣五萬元將私密影圖贖回。

小芹虛與委蛇未加入，對方就將她的私密照傳給臉書好友，甚至用AI換臉程式讓她成為Ａ片女主角散佈。警方表示，已受理被害人報案，鎖定詐團查辦中。

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