狠外甥沒關燈被唸 仿電影膠帶纏刀刺死舅

男子錢韻丞前年十二月間砍死小舅，本案是桃園第一件國民法官審理案，判十五年八月定讞。 （中央社檔案照）

2024/07/26 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕桃園男子錢韻丞前年十二月廿四日晚間因電燈沒關，和劉姓小舅爭吵，竟仿電影的手法，雙手戴上布手套，再將切肉刀以黑色膠帶纏繞在手上，砍、刺小舅多達廿刀致死，一審桃園地院國民法官依殺人罪判他十五年八月徒刑，全案上訴二、三審均駁回確定。

請媽報警叫救護車 符合自首

本案是桃園第一件國民法官審理案，當時合議庭審酌，錢男犯案後有請其母：「媽咪報警跟叫救護車」，符合自首要件減輕其刑，但本案並無犯罪情狀顯可憫恕情形，不依刑法五十九條減刑。

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合議庭並審酌，錢男認為被害者搬到該處後，要他外出工作，打擾他原有生活模式，且長期受被害人言語暴力，累積不滿已久，以致因細故發生口角，當時又遭言語挑釁失控犯案，但他多次對被害者頸、胸、臉部等部位攻擊，更造成刀刃彎曲、刀尖斷裂而殘留於被害人額頭，可見攻擊力道之大，並綜合錢男品行、犯後態度等因素後，量處十五年八月徒刑。

無顯可憫恕 確定關15年多

檢、辯均提起上訴，檢方主張，錢男母親通報救護車不算自首，且他手段兇殘，行兇後反因自身沾染血跡感覺「很髒、很噁心」，先清洗身體及刀具，不僅藐視被害人生命，更當家人之面行兇，造成親人難以抹滅創傷，犯後亦未取得家屬諒解，應改判無期徒刑；錢男則主張劉男出言罵他並威脅將他逐出家門，因承受棲身之所遭剝奪壓力才犯案。

二審合議庭認為，一審認定錢男符合自首要件並無違失，且一審針對犯罪動機、手段等刑法五十七條量刑事項，詳為評斷，並無忽略極為重要的量刑事實，亦無對重要事實的評價有重大錯誤，或量刑裁量權行使違反比例原則、平等原則等情事，維持原判，最高法院日前駁回上訴確定。

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