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Threads一堆妹子曬「帳單條碼」求幫繳 網傻眼：好扯！全都有人付

Threads上近期出現一群女網友曬出帳單條碼求人幫繳的流行。（擷取自爆廢公社/臉書社團）

Threads上近期出現一群女網友曬出帳單條碼求人幫繳的流行。（擷取自爆廢公社/臉書社團）

2024/09/02 12:13

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「Threads」近日出現一股風潮，不少女生曬出帳單想讓路過網友幫忙繳費，金額從1000元至上萬元不等。沒想到有個妹子親身實測後，真有陌生人替她繳款，此種現象瞬間在網路掀起議論，不少人怒批是「網路乞丐」。

1名網友近日在臉書社團「爆廢公社」分享「Threads」數篇貼文，全是網友在上面貼出自己的帳單繳費條碼，並各自在文中表示「有人可以幫我繳嗎」、「不應該當網路乞丐，但是真的窮到吃土」、「可以幫我繳電話費嗎 逾期了」，此種亂象讓原Po傻眼表示，「全都有人付耶，好扯喔。」

貼文曝光後吸引許多人前來「朝聖」，也讓不少網友直呼，「網路乞丐」、「火山孝子」、「有沒有一種可能，用女生的照片來騙」、「女權？說不定這些都男的」、「這年頭乞丐也越來越科技化了」。

此種現象也被轉發至Dcard熱烈討論，「一群窮酸乞丐，吃相有夠難看」、「不要敗壞女生名聲好嗎」、「還真的有人去繳」、「⋯⋯難以相信真的有這種人」。也有網友提醒這可能是新型詐騙，「你確定是女的，只是詐騙手法轉換而己吧」、「看照片詐騙還蠻明顯的」。

1名女網友實測後，沒想到真有好心人路過幫繳費。（擷取自爆廢公社/臉書社團）

1名女網友實測後，沒想到真有好心人路過幫繳費。（擷取自爆廢公社/臉書社團）

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