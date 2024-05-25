詐團黑吃黑談判破裂 竟囂張在派出所前打群架

詐騙集團黑吃談判破裂，竟囂張在派出所門口打群架。（讀者提供）

2024/05/25 11:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕何姓男子和郭姓男子都是詐騙集團成員，何男懷疑郭男黑吃黑，揪他出來談判，郭男到場時查覺有異，飛車到鳳山警分局忠孝派出所求救，何男等人竟囂張在派出所門口堵人、打群架，當場被員警制伏送辦，高雄地院審理後，依妨害秩序判何男4人各7、8月徒刑。

判決指出，2022年4月13日晚上9點多，何男懷疑郭男私吞詐騙款項，他揪郭男到楠梓區某釣蝦場碰面，郭男開車載著李姓友人赴約，才剛到釣蝦場就被兩輛車堵住去路，郭男直覺有異，立即倒車逃離釣蝦場，何男見狀示意友人飛車尾隨，雙方在高雄市區展開追逐。

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郭男透過Google地圖導航到最近的鳳山警分局忠孝派出所準備向警方求救，沒想到車子剛開到派出所門口，何男等人也趕到場，何男等人完全無視公權力，操起球棒在派出所門口打群架，值班員警見狀立即通報所內同事支援，當場逮捕何男等人。

高雄地院審理時，何男等人坦承犯行，法官認為他們嚴重藐視公權力，對於公眾安寧、社會安全的危害程度，以及其造成騷動，顯非同小可，因此決定依法加重其刑，依意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪各判4人7、8月徒刑，可上訴。

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