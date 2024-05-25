新閣拚打詐 卓揆：讓想騙的不敢騙

行政院長卓榮泰在警政署長張榮興陪同下聽取刑事局報告。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/25 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕行政院長卓榮泰以行動展現新政府全面打詐決心，昨天前往刑事警察局視察打擊詐欺犯罪中心165反詐諮詢專線，卓揆表示，將速推「打詐新四法」，讓「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

已經騙的會被抓 騙到的沒得花

警政署長張榮興也說，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察的重點治安工作。盤點去年打詐成效，識詐方面，宣導觸及人數達到三億三千萬人次、攔阻與圈存金額達九三點七九億元；懲詐部分，共偵破詐欺集團二○一一件，查扣不法利得四十一點五一億元，均較往年顯著提升。

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卓榮泰表示，165專線廿四小時全年無休服務國人，他特別前來視察，除鼓勵及慰勉警察同仁辛勞，亦肯定同仁善用網路傳播媒體及民間團體資源，舉辦防詐宣導，讓民眾辨識詐騙。

另行政團隊建構防詐風險資料庫，堵斷人頭門號、推動強化電商資安防護能力，建立違法金融投資廣告通報移除管道，以及查緝詐欺成果的提升等，均展現了政府打詐決心與毅力。

刑事局表示，去年整合打詐中心及165專線，並成立金融調閱與情資研析小組，其中去年165接聽超過四十二萬通民眾的諮詢與報案電話，並與金融機構聯手，即時圈存超過三億九千萬元，發揮及時阻斷效果。

盼打詐新四法 儘速三讀實施

行政院院會本月九日通過詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案、及洗錢防制法修正草案，已將上述四法送立法院審議；卓榮泰期盼朝野與社會各界支持，儘速三讀實施。

行政院長卓榮泰行動內閣拚治安，速推「打詐新四法」創新立法嚴把關。（記者劉慶侯翻攝）

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