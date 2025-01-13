前大法官也敗訴！湯德宗不滿退休金縮水 聲請釋憲裁定不受理

卸任大法官湯德宗。（資料照）

2025/01/13 09:54

〔記者楊國文／台北報導〕知名學者湯德宗2011年從中央研究院退休並擔任司法院大法官，直到2019年卸任，湯主張政府推行年金改革大幅削減之前審定的月退休所得，違反憲法的信賴保護原則，提起行政訴訟判他敗訴，有違憲疑義，因此聲請裁判憲法審查，但憲法法庭審查庭呂太郎、蔡宗珍、朱富美等3大法官一致決裁定不受理。

湯德宗原本擔任中央研究院聘任人員，2011年10月1日退休後擔任大法官，並於同日起就任司法院大法官，2019年9月30日卸任。

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政府實施年金改革後，湯德宗經中研院依退撫條例規定，核定其退休薪級為770薪點，退休金種類為月退休，退撫新制實施前、後年資合計28年，重新計算並審定他每月退休所得。

湯德宗認為年金改革大幅削減之前審定的月退休所得，提起訴願後被駁回，以中央研究院為對象，提起行政訴訟。湯主張，依退撫條例重新審定而大幅削減其退休金，嚴重抵觸憲法信賴保護原則，中研院處分應為無效。

台北高等行政法院認為，湯德宗是2018年7月1日前退休人員，中研院依退撫條例規定重新核算其退休金，並無違誤，判他敗訴。湯不服，提起上訴，最高行政法院認為北高行判決並無不當，判決駁回確定。

湯改打憲法訴訟，向憲法法庭聲請裁判憲法審查，主張最高行政法院確定判決牴觸憲法保障大法官獨立行使職權，明定任期保障的意旨，確定終局判決之認事用法牴觸憲法第80條（法官獨立審判原則）、第81條（法官身分及俸給保障原則），已達明顯重大程度，應受違憲宣告。

憲法法庭審查庭三位大法官呂太郎、蔡宗珍、朱富美認為，湯聲請意旨認為原處分重新計算並審定每月退休所得，屬於調整湯因大法官受任期保障所取得的法律上地位及所生的信賴利益，屬於爭執確定判決認事用法所持見解，並非針對確定終局判決究有何誤認或忽略基本權利重要意義，或違反通常情況下所理解的憲法價值等牴觸憲法情形，因此，湯聲請案不符合裁判憲法審查的法定要件，一致決裁定不受理。

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