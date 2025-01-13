失聯移工露臉直播賣衣！10秒1件超賺 移民署突襲「團滅」

失聯印尼移工在高市仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路平臺直播賣衣，且因價格低廉，每件不超過150元，在同鄉移工間相當熱銷，現場雜亂。（民眾提供）

2025/01/13 09:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕失聯印尼移工竟做起直播帶貨，平均約10秒鐘就賣出1件衣服，令人瞠目結舌，移民署高雄市專勤隊獲報，突擊仁武區直播間，將正在直播奮力推銷的5名印尼籍失聯移工一舉查獲，移工們看到直播間遭圍堵全嚇傻，只能趕緊將手機畫面關掉，束手就擒，全案依違反就業服務法移送高雄市勞工局裁罰。

據了解，該直播主31歲妮女（譯音）遭查獲後，表示自己平時愛好梳妝打扮，了解同鄉間二手商機，便向回收衣業者批貨販售，並在仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路平臺直播賣衣，且因價格低廉，每件不超過新臺幣150元，在同鄉移工間相當熱銷。

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妮女因忙不過來還媒介吸收其他失聯移工，一起來當直播主及理貨小幫手，集團內成員直播平台追蹤人數竟達2萬多人，每次直播皆有上百人觀看，查緝人員驚訝發現，這些移工在服飾店般的直播間，熟練的利用手機直播推銷賣衣，平均約10秒鐘就賣出1件衣服。

移民署查緝發現賣衣直播區外，竟堆放大量二手回收衣物，髒亂的環境與直播間的光鮮亮麗，形成強烈對比，數量之多更讓查緝人員幾乎寸步難行。

5名失聯印尼移工每天採一條龍式作業，不但要挑選漂亮衣著穿搭在直播中吸睛，還要理貨郵寄，衣服販售價格相當便宜，令在台的印尼籍移工爭相搶貨喊「加1」，全案依違反就業服務法，將此非法仲介集團移請地方勞政主管機關裁罰，並追查非法雇主及容留責任，釐清有無涉及其他不法情事。

失聯女移工妮女變身直播主，平時愛好梳妝打扮，了解同鄉間二手商機，便向回收衣業者批貨販售，以網路平臺直播賣衣。（民眾提供）

5失聯移工開直播賣二手衣，10秒賣出1件被移民署「團滅」，移交勞工局裁罰。（民眾提供）

5失聯移工開直播賣二手衣，10秒賣出1件被移民署「團滅」，高雄專勤隊直搗直播間逮人。（民眾提供）

失聯印尼移工在高市仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路平臺直播賣衣，且因價格低廉，每件不超過150元，在同鄉移工間相當熱銷，現場雜亂。（民眾提供）

失聯印尼移工在高市仁武區一處廠房租借鐵皮屋，以網路平臺直播賣衣，且因價格低廉，每件不超過150元，在同鄉移工間相當熱銷，現場雜亂。（民眾提供）

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