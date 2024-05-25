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真可惡！詐團車手剛獲釋 竟穿看守所外套再詐3人

黃男（右）穿著印有「立德」（紅圈處）字樣的台北看守所受刑人外套，與被害人面交贓款，被警方識破逮捕。（資料照）

黃男（右）穿著印有「立德」（紅圈處）字樣的台北看守所受刑人外套，與被害人面交贓款，被警方識破逮捕。（資料照）

2024/05/25 00:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕30歲黃姓男子擔任車手被收押，檢方起訴後釋回，未料才踏出看守所3天又回鍋，並大膽穿著台北看守所綠色受刑人外套進行面交，取得詐款逾500萬元。彰化法院認為黃男毫無悔意，依共同詐欺取財、洗錢等罪判刑2年6月。

判決書指出，黃男曾加入曾男（綽號「茶裏王」）所屬的「1688」詐騙集團的車手，去年10月被新北地檢署聲押獲准，羈押在台北看守所，去年11月17日檢方起訴後被釋回，曾男知道黃男住所，立即聯絡並招募再加入詐團，允諾給予詐騙所得1%作為酬勞，

黃男重操舊業後，先後到台中市、南投縣、彰化縣向被害人取款要「投資當沖獲利」，其中位在台中市的被害人遭詐170萬元，南投縣被害人遭詐50萬，彰化縣被害人則因多次匯款到指定帳戶，被金融單位察覺有異報警，最後該名被害人配合警方，相約黃男面交投資金136萬元，黃男依約前往收去時，被埋伏員警當場逮捕。

黃男被捕後辯稱，從看守所出來後不到3天，就收到曾男電話，問他「是否還要再做」，他說不要，但曾男一再保證「很安全，不會有後遺症」，經不起邀約才又加入，沒想到才3天就被逮。

法官審理認為，黃男正直壯年，竟不思循正當途徑獲取財物，參與詐欺集團擔任車手，被羈押釋放後，又加入同一詐騙集團犯案，顯無悔意，考量他坦承罪行，並在審理中表達願意與被害人商談賠償之意，依犯詐欺取財罪2罪、詐欺取財未遂罪1罪，各處2年、1年6月及10月徒刑，合併應執行2年6月。

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