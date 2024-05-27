10年來33勇消殉職 消防署官網改黑白印「勇者安息」悼念

新竹市一棟28層樓住宅昨夜發生火警，造成金山消防分隊隊員李詠真及周立鑫不幸殉職，消防署將官網改為黑白，並印上「願勇者安息」字樣。（取自消防署官網）

2024/05/27 13:24

〔記者陸運鋒／新北報導〕新竹市一棟28層樓住宅昨天深夜發生火警，金山消防分隊隊員李詠真及周立鑫，在救災時因氧氣瓶耗盡不幸殉職，而消防署今早已將官網首頁改為黑白，並印上「勇者安息」以悼念2名勇消。據統計，全台10年來總共有33名消防員殉職，當中以2015年桃園新屋保齡球館及2018年桃園平鎮敬鵬工業火災，殉職人數均為6人最多。

2014年3月27日，台北市仁愛路鞋店發生火災，華山分隊小隊長方俊弘深入火場救災，過程中突然發生爆燃，造成方俊弘休克昏迷，最後不幸因公殉職。

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2014年6月27日，新北市中和華夏之星大廈地下停車場發生火災，南勢分隊隊員張哲偉當時正尋找起火點，但在撤出火場時不支倒地，經過一夜的搶救不幸殉職。

2014年7月31日，高雄市前鎮區發生石化氣爆，造成時任消防局主任秘書林基澤、苓雅分隊小隊長黃國棟、瑞隆分隊小隊長劉耀文、成功分隊隊員王中及新興分隊隊員莊政潔等5名勇消，在這場嚴重災難中不幸殉職。

2015年1月20日，桃園新屋保齡球館凌晨發生惡火，而深入火場灌救的永安分隊隊員陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、觀音分隊隊員張桂彰、新屋分隊隊員曾重仁、草漯分隊隊員謝君杰遭遇爆燃，身陷高溫火海，最後距離門口僅10多公尺處，尋獲6具殉職勇消焦屍。

2015年8月8日，屏東消防局滿州分隊小隊長陳信宏，在颱風夜執行搬倒塌路樹勤務返隊途中，遭酒駕車輛撞擊不幸殉職。

2017年10月27日，新竹工業區昇陽光電工廠發生火警，新工消防分隊隊員林永軒在搶救過程中，被同事發現不明原因倒地，救出時已無呼吸和心跳，送醫後不幸殉職。

2018年4月28日，桃園敬鵬工業工廠發生火災，造成深入火場的埔心分隊小隊長游曜陽、平鎮分隊小隊長李翰霖、隊員林尉熙、山峰分隊隊員余佳昇、林伯庭、游博瑜等6名勇消不幸殉職。

2018年9月23日，高雄茄萣區透天厝發生火警，當時進入火場救援的湖內分隊隊員蔡倍昇，最後因氧氣瓶耗盡而殉職。

2019年10月3日，台中大雅台灣百慕達紙器廠及群峪免洗餐具物流中心大火，特搜隊員謝志雄、張哲嘉進入火場勘察火源，但進入10分鐘就被大火吞噬，過了5個多小時，2人已被燒成焦屍殉職。

2020年2月13日， 高雄市消防局鳳祥分隊小隊長馮永昌等人，執行火警搶救勤務途中，消防車與一輛曳引車發生擦撞翻覆，馮送醫搶救仍不幸殉職。

2021年6月30日，彰化縣彰化市喬友大樓防疫旅館發生火災，東區分隊隊員陳志帆衝入火場救人，但因氣瓶內氧氣不足，最後不幸被濃煙嗆死殉職。

2021年9月13日，嘉義縣消防局新港分隊隊員翁翊凱，執行水域救援能力演訓勤務時，下潛後失聯，被救起後送醫不幸殉職。

2023年2月26日，屏東縣接連傳出公墓火警，消防第四大隊隊員蕭翰隆，在大量支援恆春公墓火警執勤過程，被重達五噸的水廂車壓成重傷，最後不幸殉職。

2023年9月22日，屏東市明揚科技公司發生大火，延燒逾24小時，而屏東縣消防局屏二分隊隊員賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔進入火場灌救時發生爆炸，造成賴被震飛不治、陳、鍾、施則被倒塌的廠房壓住，找到時已無生命跡象，造成4人殉職。

2023年12月28日，新竹縣湖口鄉發生移工宿舍火警，新工分隊隊員游尚樺在救出4名移工後，再度進入火場時受困2樓東側房內，因空氣瓶內氧氣用盡，以致游尚樺獲救後已無生命跡象，送醫後不幸殉職。

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