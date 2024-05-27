為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

李正皓質疑和建商合作「煉金」 侯友宜提告吞敗

李正皓質疑侯友宜家族「土地煉金術」，侯辦、蔣根煌提告。（資料照）

李正皓質疑侯友宜家族「土地煉金術」，侯辦、蔣根煌提告。（資料照）

2024/05/27 13:18

〔記者陳彩玲／台北報導〕政治評論員李正皓在今年總統大選期間，質疑國民黨總統候選人侯友宜，使用公權力開放家族在新北新莊建地的容積率，以及規劃興建市場，而與侯家合作開發的建商老闆梁銘江、梁銘松兄弟2人，更是國民黨新北市議長蔣根煌的「金主」，三方關係不言而喻，成就侯的「土地煉金術」。對此，侯友宜、蔣根煌不滿提告李男意圖使人不當選等罪，台北地檢署調查後認為，李正皓是根據公開資料提出個人見解，並非憑空捏造，依罪嫌不足將他不起訴。

今年1月，李正皓在臉書發文指出新莊區復興段253、254地號為侯友宜家族持有，而侯友宜「收購地皮、放寬容積」、「在家族建地規劃學校用地」、「利用擔任市長優勢」、「與地開方商合作煉金」等語，另稱蔣根煌是「國民黨新莊王」，固定性收建商竣業建築老闆梁銘江與弟弟梁銘松的捐錢，與建商關係不可言喻。

對此，侯友宜、蔣根煌認為不實言論已損害他們名譽，對李正皓提出涉犯意圖使人不當選及加重誹謗等告訴。李正皓接受調查時否認犯行，辯稱他在臉書發表的評論都有附上依據。

檢方調查時，侯友宜律師自稱，侯確實有放寬建地容積獎率、增建公有市場，且蔣根煌也知情建商梁姓兄弟有在2018年、2022年捐款給他，因此認定李正皓是根據公開資料做出評論，提出個人見解看法，李男並非憑空捏造，難認有惡意詆毀侯友宜、蔣根煌，且身為總統參選人、議會議長的言行與公共利益有關，依罪嫌不足，將李正皓不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
李正皓爆炒地建商直通蔣根煌 侯友宜：純屬虛構造謠生事
2024/01/03 12:00

李正皓爆炒地建商直通蔣根煌 侯友宜：純屬虛構造謠生事
李正皓指侯友宜合作建商炒地皮 侯辦︰明天提告遏止歪風
2024/01/03 13:32

李正皓指侯友宜合作建商炒地皮 侯辦︰明天提告遏止歪風

出國爭光急須捐助 孩子參賽經費不足
李正皓再質疑侯友宜家族炒地 城鄉局：招搖撞騙誤導市民
2024/01/03 15:04

李正皓再質疑侯友宜家族炒地 城鄉局：招搖撞騙誤導市民
別讓中國年輕人來台搶工作 李正皓台中喊：支持賴蕭、8席全上
2024/01/11 22:21

別讓中國年輕人來台搶工作 李正皓台中喊：支持賴蕭、8席全上

宜雄絢耀 過嶺生活圈 檜木藝品優質社區
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播