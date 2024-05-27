李正皓質疑和建商合作「煉金」 侯友宜提告吞敗

李正皓質疑侯友宜家族「土地煉金術」，侯辦、蔣根煌提告。（資料照）

2024/05/27 13:18

〔記者陳彩玲／台北報導〕政治評論員李正皓在今年總統大選期間，質疑國民黨總統候選人侯友宜，使用公權力開放家族在新北新莊建地的容積率，以及規劃興建市場，而與侯家合作開發的建商老闆梁銘江、梁銘松兄弟2人，更是國民黨新北市議長蔣根煌的「金主」，三方關係不言而喻，成就侯的「土地煉金術」。對此，侯友宜、蔣根煌不滿提告李男意圖使人不當選等罪，台北地檢署調查後認為，李正皓是根據公開資料提出個人見解，並非憑空捏造，依罪嫌不足將他不起訴。

今年1月，李正皓在臉書發文指出新莊區復興段253、254地號為侯友宜家族持有，而侯友宜「收購地皮、放寬容積」、「在家族建地規劃學校用地」、「利用擔任市長優勢」、「與地開方商合作煉金」等語，另稱蔣根煌是「國民黨新莊王」，固定性收建商竣業建築老闆梁銘江與弟弟梁銘松的捐錢，與建商關係不可言喻。

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對此，侯友宜、蔣根煌認為不實言論已損害他們名譽，對李正皓提出涉犯意圖使人不當選及加重誹謗等告訴。李正皓接受調查時否認犯行，辯稱他在臉書發表的評論都有附上依據。

檢方調查時，侯友宜律師自稱，侯確實有放寬建地容積獎率、增建公有市場，且蔣根煌也知情建商梁姓兄弟有在2018年、2022年捐款給他，因此認定李正皓是根據公開資料做出評論，提出個人見解看法，李男並非憑空捏造，難認有惡意詆毀侯友宜、蔣根煌，且身為總統參選人、議會議長的言行與公共利益有關，依罪嫌不足，將李正皓不起訴。

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