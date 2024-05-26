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為留台灣賺錢… 印尼籍看護竟偽造居留證被逮 判拘後遣返

基隆地院審理後，依觸犯偽造特種文書罪判處蘇女拘役55天，得易科罰金，現已遣返出境。（記者吳昇儒攝）

基隆地院審理後，依觸犯偽造特種文書罪判處蘇女拘役55天，得易科罰金，現已遣返出境。（記者吳昇儒攝）

2024/05/26 14:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕45歲印尼籍女看護蘇凱西（音譯）受雇到我國工作，合法期限應至2017年，但蘇女為了繼續留在台灣工作，找了外籍友人幫忙製作居留證。蘇女去年3月持該證件在基隆長庚醫院擔任看護時，被移民署人員發現，被依法送辦。基隆地院審理後，依觸犯偽造特種文書罪判處蘇女拘役55天，得易科罰金，現已遣返出境。

檢方調查，蘇女為了想繼續留在我國工作，透過關係結識一名越南籍友人，提供自己的資料交付給他偽造我國的居留證。

去年3月3日持該居留證應徵基隆長庚醫院的看護工作，同月6日，卻遇上移民署官員前往醫院稽查，蘇女持偽造的居留證影像給對方查看時，卻查詢不到蘇女的相關資料，並在其隨身行李上發現偽造居留證，方知對方是非法居留。

移民署官員詢問時，蘇女坦承自己確實透過友人幫忙製作假的居留證，為的就是繼續留在台灣工作賺錢。

法官審理後認為，蘇女為了繼續留在我國賺錢，與不知真實姓名的外籍友人共同偽造居留證，已經觸犯偽造特種文書罪；考量她犯後坦承犯行，犯後態度尚屬良好，故判處她拘役55天，得易科罰金5萬5千元，偽造的居留證沒收。

而法官判決後，移民署北區事務大隊台北收容所已依規定將蘇女遣返出境，將她送回印尼。

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