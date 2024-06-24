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多打一個0？ 愛犬走失她砸30萬重金尋狗 彰化人：大家出發了

1隻米克斯犬走失，飼主砸下30萬元尋狗。 （翻攝臉書米克斯傳奇）

1隻米克斯犬走失，飼主砸下30萬元尋狗。 （翻攝臉書米克斯傳奇）

2024/06/24 19:57

〔記者湯世名／彰化報導〕沒看錯！1名林姓女子飼養的米克斯犬在彰化縣秀水鄉不慎走失，她在臉書上發布尋狗啟事，懸賞30萬元，指稱愛犬叫MIKA，沒有佩戴項圈，耳朵為直立，舌頭有紫色斑紋，PO文一刊登立刻引發轟動，有彰化市民驚呼「是多打了一個0嗎？」還有彰化市人吆喝親朋好友「大家出發了」，大家都想賺這筆意外之財。

一名女子在臉書社團「米克斯傳奇」發文找狗，稱飼養的米色米克斯公狗22日在秀水鄉彰鹿路31號的Nissan轎車中心走失。狗狗膽小很怕生，如果發現狗狗的話可以先打電話；女子並開出30萬高額懸賞金，懇請鄉親幫忙尋找。

這起尋狗訊息曝光後立刻掀起彰化人熱議，由於走失地點雖然是秀水鄉，但狗狗經過兩天有可能走到附近的彰化市區，有彰化市民甚至在臉書上相揪呼應「大家來發財了」。

還有民眾說，這隻狗狗全身米色，耳朵豎起來，應該不難找，看在30萬元重賞下，大家一定會卯足全力找狗，這在彰化應該兩天就找到了；另有彰化市民說，他還以為眼睛看花了，原以為是懸賞3萬元，沒想到是30萬元，「飼主該不會是多打了一個0吧？」

相關連結請見︰

https://www.facebook.com/groups/752971828086206/posts/8135372609846054/

1隻米克斯犬走失，飼主懸賞30萬元，PO文一刊登立刻引發轟動，有彰化市民吆喝親朋好友「大家出發了」。 （翻攝臉書米克斯傳奇）

1隻米克斯犬走失，飼主懸賞30萬元，PO文一刊登立刻引發轟動，有彰化市民吆喝親朋好友「大家出發了」。 （翻攝臉書米克斯傳奇）

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