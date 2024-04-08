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發電機故障鬧失聯！鴻興漁號人船均安 料19時返屏東東港

鴻興漁號。（記者陳彥廷攝）

鴻興漁號。（記者陳彥廷攝）

2024/04/08 18:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港籍漁船「鴻興漁號」在4月3日大地震後於海中傳出失聯，家屬心急如焚求助，經過海巡單位搜索，已剛剛在東沙群島東方海域發現「鴻」號，巡護7號派遣小艇後登船，確認人船均安，初步預估晚間7點返抵東港。

「鴻興漁號」暫時失聯後，焦慮的家屬即求助屏東縣政府及立委徐富癸，徐富癸第一時間就要求漁業署、海巡署、國搜中心展開搜尋，今天一早，又前往新園鄉探視家屬，而海巡單位的巡護七號也在早上透過雷達掃瞄發現「鴻」號蹤跡。

由於當時「鴻」號已返回台灣，因此巡護七號加俥馬力追上，但因「鴻」號船上話機及船位回報器失去電力供應，因此無法以話機通聯。海巡望遠見到「鴻」號後，即放小艇靠近要進行泊靠，據傳，海巡人員當下即有發現人蹤。

海巡署表示，艦隊分署巡護七號於貓鼻頭西南方45浬處海域，發現「鴻興漁」號漁船，並伴護返航，並在下午1時許，所增派第14（恆春）海巡隊PP-3550艇於貓鼻頭西南西方37浬處海域登上「鴻」船，確認船長及2名印尼籍船員均平安。

海巡署指出，初步了解該船係因發電機故障致無法通聯，本署已即時告知家屬相關訊息，後續將由巡防艇伴護返航；據了解，初步估計「鴻」號將於晚間7點以後抵達東港安檢所。

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