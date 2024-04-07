斷斷續續待確認！屏東籍漁船「鴻興漁號」失聯 疑菲律賓海域傳回訊號

鴻興漁號。（家屬提供）

2024/04/07 20:12

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獨家》疑受花蓮強震海嘯影響 屏東「鴻興號」漁船失聯至今

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港籍漁船CT2噸級的「鴻興漁號」，於4月3日大地震當天出海，震後卻失去聯繫，可能受海嘯影響，令家屬心急如焚上網求援。不過，臉書粉專「Taiwan ADIZ」則是剛發現鴻興漁號有發出訊號，疑似今天凌晨在菲律賓海域。

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陳姓船長和船上兩名印尼籍漁工在4月3日早上8點46分自東港出海，最後船位於鵝鑾鼻西方海域18.5浬後就不再發出訊號，且船長直到昨天下午6點也都未以衛星電話或手機向家屬聯絡報平安。由於當天早上出現大地震兼之餘震不斷，是否會造成海嘯等惡劣海象的資訊並不明朗，家屬擔憂恐遭海嘯襲擊，因此於昨天下午6時左右向東港漁業電台通報。

經東港漁業電台隨即轉報相關單位，海巡署南部分署接獲漁業署災害通報單後，南部分署轄內單位派出高雄、恆春海巡隊共9艇次協尋勤務；艦隊分署亦有派遣「彰化艦」及「巡護七號」投入協尋；國搜中心則派遣2架次直升機協尋，目前均尚未尋獲該船。家屬也自行求助立委徐富癸及在地議員和縣長周春米，也請附近漁友的家屬能通知船長協尋。

不過，今天傍晚則是傳出「鴻興漁號」新的船位訊號，據臉書粉專「Taiwan ADIZ」查閱，發現「鴻」號在今天凌晨於菲律賓西方海域發訊，由於現在即將進入黑鮪魚捕撈期，不少漁船會前往台菲交界海域捕捉「第一鮪」，雖然CT2漁船較小，以往也不是沒有捕獲「第一鮪」的記錄，但斷斷續續的訊號仍有待相關單位確認。

鴻興漁號今早疑似出現新訊號。（取自粉專Taiwan ADIZ）

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