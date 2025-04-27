中國「最美通緝犯」出獄當直播主 靠1方式吸粉慘遭抖音封號

來自四川省的卿晨璟靚今年26歲，2018年11月20日因涉嫌「酒托詐騙」被綿陽市警方通緝，通緝照曝光後，其外貌讓大批中國網友熱議，還封她為「最美通緝犯」。（圖取自微博）

2025/04/27 20:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾因「酒托詐騙（類似仙人跳）」被逮捕入獄的中國女子卿晨璟靚，數年前因「亮麗」通緝照一度引發中網熱議。卿晨璟靚出獄後當起直播主，利用當年「最美通緝犯」的名氣，以當年做「酒托女」及監獄中的故事當噱頭吸粉，此舉引發爭議，近日慘遭平台封殺。

綜合中媒報導，來自四川省的卿晨璟靚今年26歲，2018年11月20日因涉嫌「酒托詐騙」被綿陽市警方通緝，通緝照曝光後，其外貌讓大批中國網友熱議，還封她為「最美通緝犯」。同年11月28日，卿晨璟靚主動投案並入獄，之後還接受過《成都電視台》專訪，稱自己是希望讓媽媽過上好日子才會誤入歧途，她願意接受法律制裁，盼能得到外界原諒；她當時還說，出獄後打算要當一名網紅。

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卿晨璟靚在2021年出獄後，以自身經歷參與拍攝過四川公安反詐中心的反詐騙宣傳影片。近期傳出，卿晨璟靚利用當年「最美通緝犯」的名氣在抖音當直播主，不僅用通緝照當帳號照片，個人簡介還稱自己是「2018年頭條人物，現已改邪歸正」，她也多次在直播中強調「我就是18年被通緝上熱搜的那個最美通緝犯」，向粉絲喊話若想聽她在監獄裡的故事，或是她做酒托女的往事，就給她打賞、進粉絲群。

據悉，卿晨璟靚在短短一個多月內吸引8000多人追蹤，大多數觀看她直播的網友認為卿晨璟靚已經為自己的罪刑付出法律代價，出獄從事網路主播是她的自由，但也有不少人無法接受她毫不避諱地分享過往犯罪故事，要求平台封殺她。

今天（27日）下午，「抖音黑板報」微博發文表示，已經將卿晨璟靚的帳號封禁，「平台禁止以監獄服刑、違法犯罪經歷為噱頭博取流量、不當獲利。經核查，該用戶過往帳號曾因嚴重違反相關規定於2024年被無限期封禁，2025年3月新注冊帳號繼續發布相關內容。綜合其違規行為，對帳號處置無限期禁言、取消營利權限、抹除粉絲。」

中國「最美通緝犯」卿晨璟靚當起直播主，卻因為以當年做「酒托女」及監獄中的故事當噱頭吸粉，近日慘遭平台封號。（圖取自微博）

「抖音黑板報」微博發文表示，已經卿晨璟靚的帳號封禁。（圖擷取自微博）

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