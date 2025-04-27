珍貴影像曝光！「白子化海豚」現蹤宜蘭海域 龜山島開放觀光首見

白海豚（中）在飛旋海豚群體中顯得格外醒目。（圖由凱鯨號賞鯨船提供）

2025/04/27 21:47

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3萬分之1的幸運！白子化飛旋海豚 現蹤宜蘭龜山島海域

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣凱鯨號賞鯨船今天（27日）載客到龜山島海域賞鯨豚，目擊一隻相當罕見的白子化飛旋海豚悠游在湛藍海面，遊客高喊「有夠水」。賞鯨船業者表示，這隻海中嬌客是龜山島2000年開放登島以來，周邊海域首度被拍到的白海豚影像。

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凱鯨號搭載80多名遊客從頭城烏石港出海，上午9點半駛抵龜山島龜首海域時，一群200多隻飛旋海豚突然間從船旁游過，解說員林正浩、李孝發現有隻白海豚格外醒目，趕緊拍下畫面，消息傳出後，遊客紛紛拿起相機捕捉畫面，引起一陣騷動。林正浩說，在他幾十年賞鯨生涯中第一次見到白海豚。

賞鯨業者研判，這隻白海豚應為白子化的亞成體，難能可貴是，牠與其他飛旋海豚悠游大海，似乎融入群體未受排斥，根據調查統計，這類白子化機率僅有3萬分之1機率，凱鯨號解說員將白海豚命名「白白」，期待吸引更多人關注，帶動龜山島新一波的賞鯨豚熱潮。

龜山島海域是國內賞鯨豚熱區，其中又以飛旋海豚最常見，牠們身體背側屬於黑色，下層淺灰色，腹部是白色，今天發現的白子化亞成體，全身都是白色，連每天出海導覽的解說員都嘖嘖稱奇。

在龜山島服務20多年，被暱稱「島主」的觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處駐警隊長許源豊說，他也是頭一次聽到龜山島海域有白海豚現蹤，值得學術單位追蹤研究。

根據調查統計，飛旋海豚的白子化機率僅有3萬分之1機率。（圖由凱鯨號賞鯨船提供）

龜山島海域首度被拍到白子化飛旋海豚影像。（圖由凱鯨號賞鯨船提供）

凱鯨號解說員林正浩說，在他幾十年賞鯨生涯中第一次見到白海豚。（圖由凱鯨號賞鯨船提供）

凱鯨船賞鯨船在龜山島龜首海域一帶發現白海豚。（記者江志雄攝）

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